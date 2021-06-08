小學校長倡到校打疫苗涵學生家長　崔日雄憂師生一起打針適得其反

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-08 10:26

政府上周批准降低BioNTech（復必泰）疫苗接種年齡下限至12歲，並研究安排「到校接種」。香港資助小學校長會名譽主席張勇邦今日（8日）在港台節目《千禧年代》上指，外展到校打針應涵蓋小一至小五的學生家長，而未能在校內接種的學校則安排專車接載師生送往接種中心。家庭與學校合作事宜委員會家長委員崔日雄則擔心安排師生一起打針，會令學生對接種疫苗反感。

當局早前與學校代表會面討論學校疫苗接種安排。（資料圖片）

香港資助小學校長會名譽主席張勇邦於節目上指，日前與當局會面討論學校疫苗接種安排，會上有提及考慮學校要有一定接種人數才安排外展服務，不過仍未有具體決定。他指，以小學而言，只有小六學生合資格打針，佔全校人數六分之一，建議應容許小一至小五的家長可以參加。

而對於校園內沒有合適地方打針的學校，他建議可以提供專車、於特定時間接載師生往接種中心打針。他指，由於學生於暑假多活動，認為政府應盡早安排接種，如利用考試後時間；而當局應有提供更多專家分析、提供成功個案，增強家長的信心。

崔日雄憂一起打針惹學生反感

家庭與學校合作事宜委員會家長委員崔日雄於節目上指，擔心若安排師生一起打針猶如半強迫性做法，若令學生反感最終會適得其反。他認為只要為師生提供方便接種的安排、以教育方式作為接種誘因便足夠。而對於未能安排到校打針的學校，他建議可考慮放寬以聯校方式進行。

香港兒科醫學院院長謝詠儀指，由於復必泰疫苗有一定存放要求，擔心若安排到校接種，於學校行政上會有難度，認為最可行為安排師生到接種中心打針。瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華在商台節目上表示，本港一班兒科醫生近日將會發表有關疫苗指引，並與政府商討在適當地方為兒童作評估後接種，可能收取門診收費。

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