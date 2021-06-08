調查：26%受訪僱主下季增聘人手　四分一企業料裁員

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-06-08 13:27

最新一季失業率雖稍降，但仍處於6.4%高位。跨國人力機構ManpowerGroup今日（8日）發布第3季就業展望調查報告，受訪的167名僱主當中，有26%僱主表示有意增聘人手，但同時亦有25%受訪僱主表示會縮減人手。

最新一季失業率仍處於6.4%高位。（資料圖片)

金融及建造業等招聘有改善

調查成功訪問167名僱主，有26%僱主表示來季有增聘人手意欲，25%僱主表示縮減人手，而28%表示維持不變凍結人手，餘下21%受訪者表示不清楚，經季節性調整就業展望指數為0%。

ManpowerGroup 大中華區高級副總裁徐玉珊表示，因本地疫情減退，部分行業招聘意欲正趨平穩方向發展，失業率亦稍降。她指，4個行業包括金融及房地產業、採礦及建造業、服務業、批發及零售業，招聘意欲按季有改善。

ManpowerGroup 大中華區高級副總裁徐玉珊表示，部分行業招聘意欲正趨平穩方向發展。（黃詠榆攝）

近日再有航空公司傳出裁員消息，調查發現，運輸及公共事業的就業展望指數錄得-1%，較上季再跌2個百分點。徐玉珊認為受疫情影響，客運量仍較低迷，但相信仍需待進一步復甦，業界才會增聘人手，又提到部分航空業人士，會轉去地產等航業。

料大學畢業生起薪點約1.5萬

踏入求職季，徐玉珊指不少企業亦願去做招聘，「大學生搵工仍然較難，但同去年同期比較已更多空缺」，料數量較去年同期多一成，今年起薪點約15,000元，與去年相若。

她預計，失業率早前一度升至7.2%，已達到高位，目前已有回落趨勢，但相信仍要一段時間，才可回復較低水平，企業傾向以臨時工、合約工方式應對。

▼疫情下經濟重創，勞工處招聘會人頭湧湧▼