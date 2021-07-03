消費券｜一文盡覽八達通、AlipayHK、拍住賞、WeChat Pay搶客優惠

撰文： 歐陽德浩 梁煥敏 最後更新日期： 2021-07-03 20:34

【電子消費券 / 八達通 / AlipayHK / WeChat Pay HK / Tap & Go拍住賞】政府早前公布電子消費券的詳情，選擇電子登記的市民，最快可於8月1日，領取第一期2,000元的消費券。而4間電子支付營辦商於過去數月，已使用渾身解數，不斷就消費券推出優惠吸客登記。 下文將持續更新最新與消費券有關的優惠。

按此了解更多︰專頁｜5000元電子消費券 7月4日全城登記 盡覽申請優惠懶人包

按此了解更多︰消費券周日登記 八達通、Alipay、拍住賞、WeChatPay揀選全攻略

▼八達通優惠詳情▼

1. 領取消費券優惠

優惠1︰首200萬名於政府消費券中央登記系統，以八達通卡完成登記的市民，並已將該卡加入八達通App，可賺18元八達通增值額。

優惠二：憑已登記的八達通卡，單月消費滿1,000元（需要以200元或以上的交易累計），可賺50元八達通增值額。即於8月及9月期間，連續兩個月最多可獲100元八達通增值額，名額1百萬個，先到先得，送完即止。

以上兩個優惠推廣期由7月4日至9月2日。

用戶按此了解更多︰八達通消費券登記優惠

+ 7 + 7 + 7

2. 華為手機用戶迎新優惠

華為手機用戶由即日起至7月31日，於指定華為手機加入Huawei Pay八達通，即可得到100元八達通增值額的迎新獎賞。以Huawei Pay八達通使用消費券，更可額外獲118元八達通增值額，享有超過3,000元商戶優惠。

須注意的是，若Huawei帳號的本身註冊地並非香港，後來改變註冊地為香港，則不適用是次獎賞。

用戶按此了解更多︰華為手機用戶迎新優惠指定華為手機機型

3. 三星手機用戶迎新優惠

三星手機用戶由即日起至7月31日，首次於Samsung Pay加入Smart Octopus的新用戶，只需登記優惠，並以Smart Octopus進行消費，包括交通及零售，可獲80元八達通增值額。

用戶按此登記優惠︰三星手機用戶優惠

4. 登記八達通Mastercard迎新優惠

八達通Mastercard早前正式登陸Google Pay，由即日起至7月31日，用戶新申請八達通Mastercard，所有消費享10%回贈，最高可享300元回贈，能用於網購，或在零售商戶付款。

若用戶於今年6月30日前登記，並於8月31日或之前消費，將於10月1日至31日獲得回贈。若用戶於今年7月1日至31日登記，並於7月1日至9月30日消費，則將11月1日至30日獲得回贈。

用戶按此登記優惠︰新申請八達通Mastercard優惠

5. 八達通App設「轉數快」迎新優惠

由即日起至7月31日，透過八達通App成功設立「轉數快」銀行轉賬，並經銀行轉賬服務，完成至少一單100元或以上的八達通增值，將可獲30元獎賞。而名額僅得4萬個，先到先得。

用戶按此了解更多︰八達通App設「轉數快」優惠

6. 蘋果用戶迎新優惠

由即日起至8月31日，新客戶將實體八達通卡轉移至iPhone及Apple Watch上，並登記及消費一次，可獲得100元獎賞。此外，以上用戶以Apple Pay、八達通銀包或銀行「轉數快」支付八達通儲值額及按金，則可獲50元。

用戶按此登記優惠：蘋果用戶迎新優惠

7. ZA Bank開戶優惠

由7月1日起至8月31日，市民選用八達通卡領取消費券，並完成指定步驟，便有機會獲取ZA Bank加碼消費券，最高可獲5,018元現金獎賞。不過合資格人士必須成為ZA Bank的新用戶，以及在推廣期前未曾持有任何ZA Bank的產品。

申請人士只須於推廣期內，使用開戶邀請碼【OCT5000】開立ZA Bank賬戶，即獲18元現金獎賞。而在ZA Bank開戶後30日內，使用ZA Card在任何商戶消費一次，即可抽取一次總值100元至5,000元的現金獎賞。

8. 八達通App買港鐵全月通優惠

由即日起至7月7號，MTR Mobile登記用戶，以已連結的八達通，首次經八達通App付款購買，並加註港鐵全月通加強版的八達通至MTR Mobile賬戶，可獲7-Eleven便利店20元電子現金券一張，只適用於港鐵車站內。

用戶按此了解更多︰港鐵全月通加強版優惠

9. 八達通自動增值優惠

由即日起至7月31日，為手機八達通成功申請自動增值服務，即iPhone或Apple Watch、Huawei Pay八達通、Samsung Pay，自動增值金額為500元或1,000元，並符合推廣要求，即獲150元八達通增值額。每次為八達通自動增值，更可賺取信用卡積分獎賞。

用戶表此了解更多︰八達通自動增值優惠

▼AlipayHK優惠詳情▼

1. 「超離地特別賞」六重獎賞優惠

AlipayHK推出「超離地特別賞」優惠，於指定登記階段期内，首兩名AlipayHK合資格用戶，若成功於政府消費券中央登記系統登記，並選擇AlipayHK收取消費券，便可贏取AlipayHK的「六重獎賞」。

第一彈：與大廚張錦祥享用多國菜之旅獎賞，登記日期為7月4日。 第二彈︰麥當勞全年365個巨無霸餐獎賞，登記日期為7月11日。 第三彈︰與七師傅譚仔見面會獎賞，登記日期為7月18日。 第四彈︰3萬元AlipayHK易乘碼乘車券獎賞，登記日期為7月25日。 第五彈：保誠香港網球公開賽貴賓包廂入場門票獎賞，登記日期為8月1日。 第六彈：培生擂台無敵盃VIP入場門票獎賞，登記日期為8月8日。

用戶按此了解更多︰「超離地特別賞」優惠

2. 消費券優惠獎賞

登記勁賞︰成功登記用戶可選擇5份登記勁賞。登記勁賞由近100間商戶合作推出總值超過$10億優惠券，每位用戶可獲高達$5,000勁賞禮券。

友勁賞︰成功登記用戶分享指定消費券頁面後，獲得最多好友支持的首10位用戶，可獲iPhone 12 Pro Max一部。

而成功分享予3位好友，則可於「登記勁賞」中額外揀選多1份獎賞；分享予5位好友可再額外揀選多1份；分享予8位或以上好友，可參與額外獎賞活動。每位登記用戶可最多獲得7份「登記勁賞」。

消費券Double Up獎賞︰成功登記消費券後，每月消費次數最多的首10位用戶，可額外獲5,000元獎賞。而成功登記用戶消費更可獲得額外印花。更於年底「雙十一購物節」期間享更多優惠。

用戶可按此了解更多︰AipayHK消費券獎賞

3. 消費券早鳥獎賞30元

由即日起至7月3日，於AlipayHK App內消費券早鳥獎賞頁面中，點擊「立即訂閱」；並於政府中央登記系統中，選擇AlipayHK登記，經確認後30元消費券早鳥獎賞 （5元禮券6張），將於2至3個工作天內自動發放。

用戶按此了解更多︰消費券早鳥獎賞30元

4. 新巴及城巴優惠

新巴及城巴公布，由即日起至8月31日，推出兩項電子禮券乘車優惠，可配合政府電子消費券同時使用，包括︰

1) 新巴城巴專屬迎新獎賞︰新用戶可獲50元電子禮券迎新獎賞，用以乘搭新巴城巴專營路線，包括4元禮券5張、3元禮券10張。

2) 「新巴城巴勁賞掃」優惠︰用戶可使用App掃描於新巴及城巴設施內，包括車廂「動態巴士站顯示屏」、巴士站候車亭的「實時到站電子顯示屏」，以及個別巴士站站柱的相關宣傳二維碼，即可獲2元及1元「勁賞掃」電子禮券各一張。於推廣期內，每名用戶每月可換領「勁賞掃」禮券一次。

而用戶使用「易乘碼」乘搭新巴及城巴旗下專營巴士路線後，可自動消耗禮券以扣減車資，不須特意開啟禮券。

5.商場優惠

希慎亦有聯同AlipayHK，由7月6日起掃描商場內的二維碼，並以AlipayHK消費，即可獲得50元及20元的禮券各一張。

掃描二維碼後，須使用Alipay付款才可使用禮券。（希慎集團）

▼WeChat Pay Hong Kong優惠詳情▼

1. 商戶優惠放題

WeChat Pay HK最近推出「商戶優惠放題」，用戶只須訂閱消費券資訊，便可領取逾100間商店優惠，包括HKTVmall、一田超市、OK便利店、麥當勞、大家樂等。WeChat Pay HK更指，優惠持續加碼中。

2. 「邀請親友消費券齊齊加碼」活動

由即日起至9月1日，任何已參與「消費券資訊早鳥訂閱有賞」的用戶，若進入「邀請親友消費券齊齊加碼」的活動頁面，可透過多種方式邀請親友參與活動。

當親友完成訂閱後，並選用WeChat Pay HK登記和成功收取消費券，即屬邀請成功。用戶每成功邀請一名親友，可獲20元加碼賞，每位用戶於推廣期間最多可邀請250人，即最高價值5,000元的加碼賞。

而WeChat Pay HK亦提升「消費券資訊早鳥訂閱有賞」的獎賞，用戶只須在推廣期內，利用WeChat掃瞄活動的推廣海報，進入活動頁面，並填寫手提電話號碼驗證，完成後即訂閱與消費券相關的資訊，並可獲12元電子現金券。參與商戶共有40家，包括7-Eleven、新鴻基地產旗下商場、莎莎等 。

3. 「日日有千抽」獎賞

消費券開始接受登記前，即7月4日前，任何WeChat Pay HK用戶，先前已參與「消費券資訊早鳥訂閱有賞」活動，即可登錄「日日有千抽」活動頁面，直接獲贈1次機會體驗抽獎。而消費券開始接受登記後，只要用WeChat Pay HK登記消費券並批核，每日均可抽獎，抽獎時間直至9月3日。

指定專屬電子現金券包括︰1） HKD80 Columbia/Go Wild專屬電子現金券；2） HKD20 Crocs專屬電子現金券；3） HKD100 Chevignon專屬電子現金券；4） HKD20 Cath Kidston專屬電子現金券。

用戶按此了解更多︰「日日有千抽」獎賞

4. 無綫電視遊戲抽獎

富融銀行和 WeChat Pay HK 贊助無綫電視遊戲，將於即日起至8月27日，舉行一共四輪「睇電視，抽WeFun， 5000融易變10000」遊戲，參加者有機會獲取100%現金積分，即5000元的消費券，有機會倍升至10,000元。

市民以WeChat Pay HK 登記領取消費券，每用滿500元，即可揭曉抽獎一次，人人有獎，永不落空。詳情留意 TVB 翡翠台節目畫面出現的專屬二維碼。

各輪登記詳情如下：

第一階段（7月2日至8日）︰第一輪開始登記日，為7月2日（周五）晚上8時TVB節目；截止登記日，為7月5日（周一）下午5時。第二輪開始登記日為，7月5日（周一）晚上8時TVB節目；截止登記日為7月8日（周四）下午5時。

第二階段（8月25至27日）︰第三輪開始登記日，為8月25日（周三）晚上8時TVB節目；截止登記日為8月26日（周四）下午5時。第四輪開始登記日，為8月26日（周四）晚上8時TVB 節目；截止登記日，為8月27日（周五）下午5時。

Tap & Go拍住賞（香港電訊提供）

▼Tap & Go優惠詳情▼

1. Never Give Up網上慈善演唱會電子門票

即日至7月24日中午12時，Tap & Go「拍住賞」用戶於App內記下推薦碼，並以此首次成功登記DrGo，即可獲得「Never Give Up網上慈善演唱會」電子門票一張。該演唱會於7月24日周六晚上8時30分，由MIRROR成員Anson Lo、Edan Lui呂爵安及陳卓賢舉行。此外，用戶亦可獲得兩項迎新禮品，包括 DrGo 200元電子券一張、 原味家作30元電子現金券一張。

用戶按此了解更多︰Never Give Up 網上慈善演唱會

2. 銀聯獎賞優惠

獎賞一︰於Tap & Go消費券計劃帳戶內，以虛擬銀聯卡透過雲閃付App、Apple Pay或Huawei Pay，當中任何一種方式消費滿50元或以上，可獲50元Tap & Go儲值額回贈。優惠期為8月1日至10月31日。

獎賞二︰使用Tap & Go消費券計劃帳戶的虛擬銀聯卡，通過雲閃付App消費，可獲得消費金額的5%獎賞，最高獎賞高達250元。優惠期為8月1日至1月31日。

獎賞三︰經雲閃付App消費滿指定金額，有機會獲得最高3,888元獎賞金額。另外，銀聯國際亦夥拍各大商戶推出銀聯卡專屬優惠，詳情將陸續公佈。優惠期為消費券計劃期間。

（資料圖片）

3. Trip.com預訂旅遊產品優惠

用戶透過Tap & Go x Trip.com專頁，使用指定優惠代碼預訂旅遊產品，包括酒店Staycation，滿指定金額可享專屬優惠。優惠期為8月1日至9月30日。

用戶消費滿500元享港30元折扣；消費滿1,500元享100元折扣；消費滿3,000元享350元折扣；使用全數政府消費券，滿5,000元可享480元折扣。

另有本地遊套票及主題公園門票訂購優惠，詳情將適時公布。

（Trip.com網頁截圖）

4. MIRROR成員Edan見面合照

由即日起至年7月3日，用戶於手機錢包內參加「Tap & Go消費狂想」問答遊戲，並於7月4日至7月8日期間，登記以Tap & Go領取消費券，即可參與於7月中旬，在海港城與男團MIRROR成員Edan（呂爵安）見面及合照。

5. 太古廣場、太古城中心、東薈城名店倉優惠

以Tap & Go於太古廣場、太古城中心或東薈城名店倉，憑合資格簽賬即可換領高達9,000元的購物獎賞，包括商場現金券和獨家禮品，名額有限，先到先得，換完即止。詳情稍後於各商場及Tap & Go網站公布。優惠期為7月30日至10月31日。

6. 電訊服務優惠

用戶以Tap & Go消費券繳付指定1O1O服務計劃賬單，可享超過9,000元5G組合連每月30GB（12GB+承諾期內18GB）本地流動數據（18個月）、Now E 基本組合（18個月）、Now E歐洲國家盃2020TM 4K賽事通行證及1O1O 5G Fast Pass優惠。優惠期由即日起至7月31日。

用戶以Tap & Go消費券，繳付指CSL服務計劃賬單，可享總值超過9,000元5G組合（24個月5G服務計劃，每月30GB）、Now E基本組合（24個月）、Now E 歐洲國家盃2020TM 4K 賽事通行證及5G旗艦手機 Fast Pass。優惠期由即日起至7月31日。

新登記網上行客戶，透過Tap & Go消費券付款，可享總值高達9,576元的網上行寬頻優惠。申請可享指定光纖入屋寬頻服務，連Now TV指定精選頻道，及36個月免費家居Wi-Fi服務。優惠期由即日起至8月24日。

新登記Now TV客戶，以Tap & Go消費券繳付賬單，可享即時升級共7,600元Now TV指定承諾期組合。優惠期由7月2日至7月31日。

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7. THE CLUB 電子現金券獎賞

由7月7日至11月30日，用戶於Club Shopping手機App或網頁購物，滿指定消費淨額（(扣除使用折扣、現金券、禮券及/或回贈、不包括運費及手續費），並以虛擬Tap & Go Mastercard結帳，可獲Club Shopping電子現金券。

如消費滿2,000元，可獲100元電子現金券、消費滿5,000元獲300元電子現金券、消費滿8,000元獲500元電子現金券。

8. 用消費券累積購物2,000元參與抽獎 送iPhone 12手機

Tap & Go表示，於8月1日至9月30日推廣期內，已成功登記使用Tap & Go「拍住賞」作為指定儲值支付工具帳戶以領取政府消費券的用戶，以虛擬Tap & Go「拍住賞」Mastercard®卡於推廣期內使用消費券累積滿港幣2,000元作購物支付，可獲一次抽獎機會贏取iPhone 12系列手機一部。

以Tap & Go領取消費券，可抽獎贏iPhone 12系列手機（非圖示手機）。（資料圖片）

是次推廣將送出共30部iPhone 12系列手機，詳情如下： 頭獎（10名）：iPhone 12 Pro Max 256GB一部（價值港幣10,199元) 二獎（10名）：iPhone 12 Pro Max 128GB一部（價值港幣9,399 元） 三獎（10名）：iPhone 12 128GB一部（價值港幣7,299元）

以Tap & Go領取消費券，可抽獎贏30部iPhone 12系列手機。（資料圖片）

其他商場優惠︰

凡成功登記並以AlipayHK、WeChat Pay HK或 Tap & Go領取消費券，分別到海港城及時代廣場的換領專櫃，免費換取價值400元購物優惠券各一次，不設名額，即最高可獲共800元的優惠券。優惠期為7月5日至9月5日。