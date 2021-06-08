星河明居救生員洗池游水捱批　業界指無理　管理處：訂明不能操水

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-06-08 15:34

黃大仙區議員譚香文前日（6日）在社交網站發文指，指接獲「星河明居」街坊投訴，批評有救生員在休池期間游泳，並已就此向管理處投訴，她昨（7日）接獲管理處回覆指已口頭警告有關救生員及承辦商。 有游泳體育會昨夜發聲明譴責譚香文，指涉事救生員在泳池內清理及鍛鍊體力和泳術，可確保在泳客不慎遇溺時，有足夠的體力施救，卻惹來無理抨擊，直斥對方「非常不專業」和「無知」。 星河明居管理處回覆《香港01》表示，守則訂明救生員在當值期間不能「操水」，救生員在洗池期間應用百潔布洗刷池磚，直言說出「驗池」等說法之人「連池都未游過」。管理處又指，救生員已非首次違規，今次的口頭警告亦非針對個別事件，但拒絕透露違規詳情，形容發出警告是「用家權利」，「唔可能因為網上威力而唔畀警告」。

譚香文周日在社交網站發文稱，接獲街坊投訴指，黃大仙屋苑「星河明居」會所泳池休池期間，一名救生員清潔泳池，另一名救生員卻在游泳，質疑對方偷懶，明言已通知管理處跟進，若事件屬實，「可能要換走佢（救生員）！」

譚香文帖文吸嬲

其帖文隨即在社交網站瘋傳，吸引1,700網民「派嬲」、2,400人「派哈哈笑」，大批網民更留言批評她無知，強調檢查池底、驗酸鹼值、洗池、洗水缸等都是救生員的工作範圍，休池期間游泳並不代表救生員偷懶，有網民諷刺「唔該用下腦啦，唔通消防員打排球你都要投訴」。

譚香文昨夜在一片爭議聲中，再次發文引述「星河明居」管理處指，近日已接獲多名住戶投訴救生員的工作態度，調查後證實個別救生員當值期間行為不當，管理處已口頭警告有關救生員和承辦商，並呼籲住戶反映救生員當值期間的不當行為。新的帖文再次引起爭議，批評譚香未有核實事件便胡亂投訴，捱批後仍不知悔改，又斥星河明居是「地獄池」，呼籲救生員杯葛星河明居。

「天空體育會」昨夜在facebook發文嚴厲員譚香文，直斥譚香文將「最專業的行為，作為最失責的攻擊、批鬥、抹黑」。（資料圖片）

體育會批譚香文「職權欺壓」

專辦游泳課程的「天空體育會」昨夜亦在facebook發文嚴厲譴責譚香文，批評譚香文投訴涉事救生員是「職權欺壓」，強調救生員在休池時間游泳是「在泳池內清理及鍛鍊體力及泳術」，強調救生員「不是看更，是拯救人員」，需要自覺地鍛鍊，確保有足夠體力應付突如其來的救援需要，直斥譚香文將「最專業的行為，作為最失責的攻擊、批鬥、抹黑」，邀請對方考取救生員執照後才好下判斷，警告星河明居或會因其失不負責任行為而痛失救生員。

譚香文未有回覆《香港01》查詢，而星河明居管理處則反指，網上輿論只是「炒作」，強調守則訂明救生員不能在當值期間操水，而事發時正值每周一次的洗池時間，一名救生員在吸污垢，另一人應以百潔布用漂白水洗刷池磚，反問救生員洗池期間，在污濁的池水游泳是否合理，反指在網上指責的人，甚至是說出「驗池」等言論的人，「連池都未游過」。

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+ 5 + 5 + 5

管理處續指，負責泳池服務的承辦商是新的合作伙伴，3周前才接手泳池工作，惟在短時間內，救生員已非首次違規，今次的「口頭警告」是綜合過往救生員的表現而下的決定，僅要求承辦商提醒救生員「做好啲」，但他拒絕透露救生員違反甚麼規定，「唔可能逐個救生員鞭屍」，又指發出警告乃「用家權利」，「唔可能因為網上威力而唔畀告」，又指網民並非居民，管理處無責任解釋泳池所發生的事。