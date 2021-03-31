水上樂園｜首日招聘吸引數十人應徵　失業救生員：我有牌係優勢

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-03-31 17:13

海洋公園早前獲立法會財委會通過撥款「續命」，園方隨即為將於今年8月、9月開幕的水上樂園啟動招聘。由今日（31日）起，園方舉行為期一個月的公開招聘，計劃增聘超過400人，當中約120個崗位為救生員的「全職水上設施營運專員」。今日首日招聘，有約數十人到場應徵，有於疫情下失業多時的年輕人，到場碰運氣。 有原任職救生員及運動教練的應徵者稱，已失業約半年，暫只能靠本身的其他兼職支撐，失去超過一半薪金，有感吃力。他期望可獲一份穩定的全職工作。亦有酒店從業員到場應徵，他表示，看好水上樂園前景，「因為有政府水喉，點都會撐到」又表示「去樂園返工，總比喺酒店感到開心，因為人客嚟到都係為咗開心。」

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海洋公園水上樂園於今日起，新招聘逾400個職位，其中超過100個「全職水上設施營運專員」崗位，當中包含救生員，其餘工種包括零售、飲食、急救、保安、訪客服務等，職級涵蓋初級員工至監督和經理等。

今日首日公開招聘，大約吸引數十人到場一碰運氣。原任職救生員及運動教練的馮先生表示，由於會所游泳池因疫情關閉，本身並非康文署轄下泳池的救生員，沒有基本收入，現時已失業約半年。他說，暫時靠其他兼職支撐，收入減至不足原來一半，有感吃力，期望可以有一份穩定全職，可作嘗試。

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馮先生續説，因為得知應徵的水上設施營運專員職位，並不需要救生員牌照，但自己本身為救生員，有一定優勢。海洋公園主席劉鳴煒曾提到，相關職位需要跟客人一同遊樂，他認為，自己本身需要教導小朋友，與小朋友相處，相信會佔優。

酒店從業員譚先生今日亦到場應徵，他表示，看好樂園前景，「因為有政府水喉，點都會撐到，加上佢仲要同長隆（水上樂園）嗰啲競爭，點都會繼續做到落去。」被問到為何選擇離開酒店業，譚説，「去樂園返工，總比喺酒店感到開心，因為人客嚟到都係為咗開心，我都會玩到好開心。」。

本身任職物業保安員的陳先生到場一試運氣，他表示，受疫情影響、加上家庭問題，已經失業8個月，今次到場應徵，相信水上樂園的收入會較穩定，加上自己本身有保安員牌，估計有優勢。他又指，自己樂意與家庭客相處，非常適合。