理大衝突｜兩男認參與暴動　一人棄疑似汽油彈被捕　稱遭警跪腰背

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-06-08 15:09

前年理大事件引發大批市民前往支援，油尖旺一帶因而發生多次衝突，兩名青年涉在油麻地參與暴動被捕，一人被指將路障推向警方防線，另一人被捕時正棄置懷疑汽油彈在地上。二人今日（8日）承認暴動罪，辯方求情指任職文員的被告，被制服後遭警員跪著腰背一段時間，也沒有掙扎。法官需時考慮判刑，案件押後至6月17日。

兩名被告：施英濠（24歲，建築工）及文自强（21歲，印刷廠文員）。二人承認於2019年11月18日，在油麻地加士居道與佐敦道一帶參與暴動。他們原本另被控管有攻擊性武器，以及管有物品意圖損壞財產罪，但獲存檔法庭，不予起訴。

案情指，2019年11月11日開始香港理工大學發生一連串暴動事件，隨著警方進入理大調查，事件於當年11月28日結束。

大批群眾在拔萃女書院外集結

案發當日，即11月18日，大批群眾在佐敦道拔萃女書院外集結，有人手持汽油彈、磚頭等物品向警方防線及理大方向推進，而很多人的衣著及裝備與暴力前線示威者類同，後來亦有人向警方擲汽油彈、磚頭等。

首被告曾將路障推向警方防線

警方一度施放催淚彈，包括首被告在內的人士將一個黃色路障推向警方防線，而首被告在人群前排最近防線的位置，遭警方制服。警方在其背包搜出兩把刀及一個鐵鎚。

次被告被捕時正棄置懷疑汽油彈

同在人群中的次被告隨人群跑走，但卻被警方制服，而他也是警方唯一成功攔截的人，當時他正棄置懷疑汽油彈在地上。

求情指次被告案發時僅19歲

辯方求情指，首被告攜帶刀具與工作相關，而次被告在案中非主導角色，沒直接證據顯示他使用過汽油彈，他被捕後遭警員跪背及跪腰一段時間，也沒有掙扎，望法庭判刑時亦要考慮到他案發時只有19歲。

案件編號：DCCC561/2020