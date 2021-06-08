昂坪360周三起推父親節優惠　長者每程只需20元

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-06-08 17:35

父親節及端午節假期將至，昂坪360表示，將會推出長者專屬優惠，以20元乘搭來回昂坪纜車，再額外以優惠價港幣99元升級體驗「360大嶼山文化探索深度遊」。昂坪360表示，期望更多長者能享受大自然的閒適，感受纜車的恬靜之旅，同時亦鼓勵與家人同遊，共享家庭親友郊遊之樂。

昂坪360表示，將會推出長者專屬優惠，以20元乘搭來回昂坪纜車。（資料圖片/梁鵬威攝）

昂坪360將會推出長者專屬優惠， 65歲或以上之香港居民，於6月8日至7月14日的優惠期內，可選擇於昂坪360官方網站、東涌或昂坪纜車站售票處，以20元優惠價（原價$155）購買昂坪纜車來回標準車廂門票乙張，發言人提到，到訪當天出示有效之香港身份證或香港長者咭，即可享專屬優惠一次。

此外，已購票車票的長者，可額外付99元，於東涌纜車站即場升級選購「360大嶼山文化探索深度遊」之旅，乘坐昂坪纜車到達昂坪後，在360假期的導遊帶領下，遊覽大嶼山著名旅遊景點，包括到大澳乘搭觀光小艇、遊覽石壁水塘觀景台、昂坪市集及寶蓮禪寺，現場亦會安排豐富地道的午膳，全面感受香港的生活文化和水鄉情懷，名額有限，額滿即止。

另外，於東涌纜車站及昂坪纜車站設立關愛等候區，並在該區設置全新的戶外空調，予有需要人士於輪候期間休息。