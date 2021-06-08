47歲男子海外入境後無住檢疫酒店　12天後尋回　判監禁14日

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-06-08 18:00

衞生署公布，一名47歲男子因違反第599E章，今日（8日）於東區裁判法院被判處即時監禁14日。案情指，他在去年11月13日入境香港，當時獲發強制檢疫令，訂明他必須在酒店接受強制檢疫14日。其後警方於11月24日接報，並在深水埗尋獲該名男子，經調查後發現，他在入境後沒有到其檢疫地點。換言之，他在入境後12天內都沒有接受檢疫。

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一名47歲男子因違反《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章）（《規例》），今日於東區裁判法院被判處即時監禁14日。

該名男子於2020年11月13日入境時獲發強制檢疫令，訂明他必須在酒店接受強制檢疫14日。其後警方於11月24日接報，並在深水埗尋獲該名男子，經調查後發現，他在入境後沒有到其檢疫地點。他被控違反《規例》第8（4）及8（5）條，今日於東區裁判法院被判處即時監禁14日。

一名47歲男子因違反《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章）（《規例》），今日於東區裁判法院被判處即時監禁14日。 （資料圖片／張浩維攝）

違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款25,000元及監禁六個月。衞生署發言人表示，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反檢疫令屬刑事罪行，政府對違反相關規例的人絕不容忍，並嚴正提醒公眾應遵守相關規例。

截至今日，共有142人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判即時監禁最多14星期或罰款最高15,000元不等。發言人重申，衞生署必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。