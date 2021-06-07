檢疫酒店｜房客投訴西營盤華美達房間熱到爆汗　床邊電腦驚現曱甴

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-06-07 21:32

臨近暑假，不少檢疫酒店房間預約爆棚，導致一房難求；即使成功入住，亦有住客住得一肚氣。 有從加拿大溫哥華返港的市民，上月底入住西營盤華美達海景酒店，展開21日隔離生活，先後遇上房間極度侷促，氣溫達攝氏27度熱到爆汗，洗澡沒有熱水、馬桶傳出異味，甚至有曱甴爬上電腦等可怕經歷，擔心得無法熟睡，儘管向衞生署及酒店投訴也未能解決問題。 《香港01》正向酒店查詢有關情況。食物及衞生局表示，已向酒店了解， 知悉酒店曾接獲一位客人有關蟑螂的投訴， 並已安排更換房間。局方表示，在揀選酒店加入新一輪檢疫酒店計劃時，酒店過去參與計劃的表現是考慮的因素之一。

以為4星酒店質素有保證 房間長期27度

北角華美達盛景酒店上月底曾被揭房間衞生情況惡劣，今次輪到早前疑出現短距離空氣傳播、令正檢疫外傭被傳染變種病毒的西營盤華美達海景酒店。

上月23日從溫哥華回港探親的張小姐，與一名家人預約西營盤華美達海景酒店檢疫，原以為四星級酒店質素應不太差，竟是噩夢開始。她被安排入住高層房間，一入房間已感覺侷促，在房間等了半小時仍沒有改善；即使後來換了中層房間，但入住後，溫度仍長期維持在約27度。

酒店稱需按政府要求調節中央冷氣溫度，但據其托家人帶來的溫度計，氣溫問題沒有改善，待在房間內也熱得流汗，「就算陰天、下大雨，最多降至26.5度，與外面沒有分別，也不敢開窗，空氣極不流通，侷到幾乎要暈。起初還以為是發燒，但體溫是正常」，最終需靠家人帶來的手提式風扇降溫。

長期無熱水 廁所傳坑渠臭味

另一令張小姐難忘，是上周五（4日）晚放在床邊櫃上的電腦，突然出現一隻曱甴，搬開櫃子更發現側邊有大量食物碎屑，當晚握著電筒照了一小時，確保再沒有曱甴才敢入睡，但睡眠質素也甚差，之前亦不時發現螞蟻蹤影，形成心理陰影。

此外，她入住的房間長期沒有熱水供應，廁所也傳出坑渠臭味，房間狹窄而衞生情況差，故在房間只能穿長褲及外套，減少與酒店用品接觸，用餐也是放在行李箱上。她直言，好後悔選擇了這間檢疫酒店，若非所剩選擇不多，逼於無奈下才預訂。

▼第四輪指定檢疫酒店名單▼

+ 2 + 2 + 2

求助僅建議換房

張小姐曾向衞生署及酒店投訴，但只提供換房選項，無奈說：「政府好hea回覆，不知有什麼可以幫到我，態度也不太好」；而酒店只是建議她叫家人帶來所需用品，住得一肚氣，「付出萬多元住酒店，難道要自己把家的東西都通通帶來？」但她考慮到行李較多，換房也未必有太大改善，最終選擇放棄，無奈等待隔離期滿。

▼港府「谷針」新招：已打疫苗好處 vs 未打疫苗限制▼

+ 5 + 5 + 5

食物及衞生局表示，酒店客人在檢疫期間遇到檢疫處所環境問題， 可與酒店聯絡， 提出換房安排；在檢疫期間， 除非出現不適、確診或其他突發情況，按檢疫令要求，客人在檢疫期間不得離開檢疫酒店房間。 就張小姐的投訴，局方已向酒店了解， 知悉酒店曾接獲一位客人有關蟑螂的投訴， 並已安排更換房間；酒店並無接獲有關熱水供應的投訴，酒店方面亦確認酒店熱水供應正常。 局方稱已提醒酒店在收到入住客人的投訴後， 應盡快處理和作出合適安排。

該局表示，在揀選酒店加入新一輪檢疫酒店計劃時， 酒店過去參與計劃的表現， 包括經核實的投訴多寡、 嚴重性及改善情況等，均會是考慮的因素之一。