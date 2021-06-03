內地中高風險區港人　現時回港僅需家居檢疫　梁子超：應酒店隔離

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-06-03 12:05

內地廣州近期疫情惡化，現時「回港易」安排會跟國家衞生健康委員會公布的風險名單釐訂，如從中風險及高風險地區抵港，需接受14日家居檢疫。呼吸系統專科醫生梁子超今早（3日）於電台節目表示，控制變種病毒的快速傳播，應是在指定酒店檢疫，否則一旦有個案走漏出社區，情況可以非常嚴重。

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現時從內地中風險及高風險地區抵港，又或抵港14日前曾逗留有關地區，都不能以回港易返港，需在抵達後接受14天家居檢疫。梁子超於港台節目《千禧年代》表示，香港不能只跟從內地系統釐訂中高風險地區，亦應嘗試掌握回港者的行蹤。他表示，內地其他省市較能掌握回流者的行蹤，香港的措施相較為鬆散。

梁子超又指，只是接受家居檢疫未必足夠，更好的安排是入住檢疫酒店14日。他解釋，即使接種了疫苗，亦未必完全有效抵禦變種病毒，始終需要有效的檢疫措施，「走漏一個個案走出社區情況就好嚴重」。

梁子超於電台節目表示，控制變種病毒的快速傳播，應是在指定酒店檢疫，否則一旦有個案走漏出社區，情況可以非常嚴重。（資料圖片）

另外，早前再出現一宗「假陽性」個案，涉及一名男警。梁子超同意屬「假陽性」，因個案多疑點，例如初時病毒量高，之後卻驗出陰性，而且病毒株與科興疫苗相符。他續指，由於病毒檢測的敏感度高，因此只要樣本稍為受污染，都會影響檢測結果。他表示，部分診所同時為病人檢測及接種疫苗，提醒要將檢測樣本包放在遠離接種的地方，避免交叉感染。

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