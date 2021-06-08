新冠疫苗｜院舍接種率低業界周三議谷針措施　涉免費體檢、大抽獎

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-06-08 19:08

院舍接種率偏低，據了解，業界明日(9日)將開會討論，探討鼓勵職員接種疫苗的措施，其中包括與醫療機構合作，免費提供接種前的身體檢查，又或推出「大抽獎」。此外，有院舍負責人表示，除了提供疫苗假期選項外，亦曾於5月下旬推出獎金計劃，目前600名職員中，已有近六成人接種。

勞工及福利局局長羅致光日前發表網誌，提及截至5月底，接種至少一劑疫苗的院友只有2,261人，約只佔全港院舍住客的3%；員工方面，亦只有9,368名，佔整體約23%，有業界人士早前透露，將研究鼓勵措施。

勞工及福利局局長羅致光日前發表網誌，提到院舍接種率偏低。(資料圖片)

業界：人手短缺疫苗假期難做到

據了解，業界明日會探討鼓勵方案，除了大抽獎、疫苗假期外，亦會考慮與醫療機構合作，為院舍員工提供免費身體檢查，「成個流程、配套咁去做。」冀可藉此釋除健康方面的疑慮。對於「疫苗假期」的做法，有業界人士認為行內人手緊拙，故未必每間院舍可以做到。

香港買位安老服務議會主席謝偉鴻。（鄭子峰攝）

香港買位安老服務議會主席謝偉鴻表示，轄下院舍集團約有600名職員，目前58%已接種疫苗。為鼓勵接種，集團早於5月底已推出獎金計劃，職員每接種完一劑疫苗後，可選擇疫苗假或領取獎金，如身體不適則可彈性放假。

他認同，社會已有一定接種率基礎下，政府應想辦法進一步推動種比率，建議政府可將檢測津貼，擴大至接種疫苗員工亦可受惠。另外，他亦認為政府應「對症下藥」，釋除員工在健康方面的疑慮。

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