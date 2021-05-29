社署派發逾200萬個有問題口罩　爆疫院舍榜上有名曾先後接收次貨

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-05-29 08:00

港府去年於全球大規模搜購約11.2億個口罩，隨後發現有三分一涉質素問題，不過已有327萬個「流入」至各政府部門，物流署經傳媒查詢後始披露相關細節。獲發273萬個有問題口罩、屬於「大戶」的社署，近日以質量為由，向院舍要求回收由內地企業「長東醫療器械集團」生產的口罩，惟距離派發日子已事隔逾年，有院舍批評社署「嘆慢板」。 社署回覆《香港01》查詢時指，去年4月共向80個非政府組織、及674間院舍派發近百萬個涉事口罩，另亦於去年分批派發合共172.9萬個其他品牌的有問題口罩，據社署提供的清單所示，曾爆發疫情的院舍均榜上有名，曾先後接收「次貨」口罩。

物流署曾購入違反商品說明條例的Medicom口罩，並已分發政府部門，海關去年7月拘捕相關供應商。（資料圖片/羅君豪攝）

327萬個問題分發各部門 社署成「大戶」

財經事務及庫務局今年2月回覆立法會查詢時披露，截至去年12月底，物流署發現約8,370萬個疑有問題口罩，當中過半有質素問題，為數約4,500萬個，其中約327萬個已分發予各個政府部門，惟局方並無交代涉事口罩的去向。物流署隨後經傳媒查詢，始披露細節，社會福利署為「大戶」，共獲分發約273萬個；其次則為警務處，獲分發32.6萬個；海關、在職家庭及學生資助辦事處、民政事務署等部門亦有接收相關口罩。

港府去年於全球大規模搜購約11.2億個口罩，分發至各政府部門。(資料圖片)

院舍近月收到需回收河南長東醫療產口罩

各院舍近月接獲社署通知，需要回收由中國河南省企業「長東醫療器械集團有限公司」生產的口罩，因該品牌口罩未符合其聲稱的標準，問題包括微粒過濾效率等，要求各院舍立即停用。有院舍質疑港府「嘆慢板」，派發逾一年始後知後覺，作出「補救」，「真係太遲，好多餘，一早已經用晒。」

據中國國家藥品監督管理局資料顯示，長東生產的「一次性使用無菌醫用口罩」，曾於去年10月被發現口罩細菌過濾效率不及格，要求回收。至於社署要求回收的涉事口罩，其包裝標示它符合中國醫用外科口罩「YY0469-2011」標準。

社署去年4月起派出 爆疫港泰護老中心收逾千個

社署回覆指，由物流署供應、質素可能有問題口罩約共273萬個，主要派發予資助非政府機構，及其他住宿服務單位供員工使用。據社署提供的派發清單顯示，「長東口罩」早於去年4月已派發予80個非政府組織及674間院舍，合共59.1萬個及40.6萬個；至於其他問題口罩，則分別於5月初、5月中、6月初及8月中，分4次派發至147間非政府組織及665間院舍，分別合共90.7萬及82.2萬個。

過去一年半以來，多間院舍相繼爆發疫情，翻查資料顯示，均曾先後接收社署派發的有問題口罩。去年11月底起爆疫、最多人染疾(85人)的東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍，其所屬的東華三院共獲社署派發16.8萬個有問題口罩；其次是錄得46人染疫的慈雲山港泰護老中心，亦曾獲派1,200個。其餘曾爆疫的院舍，亦曾於有個案確診前獲分發有問題口罩。

疫情第三波爆發，慈雲山港泰護老中心多名長者和職員感染，原來該中心曾收1,200個問題口罩。（梁鵬威攝）