頭條新聞被裁辱警案　通訊局稱處理該投訴　有考慮2019的社會事件

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-06-08 19:13

香港電台工會及記協不滿通訊局裁定港台節目《頭條新聞》，去年有數集內容污衊和侮辱警方，並向港台發警告提出司法覆核，案件今(8日)在高院續審。通訊局的代表陳詞，指局方處理投訴時有考慮當時受2019年社會騷亂事件影響，警民關係撕裂，而節目主持身穿類似警員制服，在垃圾桶出現，無疑屬詆譭警方，又指港台為政府部門，未享有《基本法》保障的言論自由。法官聽取陳詞後，押後以書面頒佈裁決。

申請人為港台節目製作人員工會和香港記者協會，答辯人為通訊局。

局方曾裁定對鏗鏘集投訴不成立

代表通訊局的資深大律師陳樂信陳詞時指，通訊局委員會的成員來自不同界別，包括教師和傳媒工作者等，具處理相關投訴的經驗。陳強調，並非不容許節目中批評警方，反指局方曾接獲投訴，指另一港台節目《鏗鏘集》的內容對警方欠持平，局方最終裁定投訴不成立。陳又透露，局方於過去10年約處理2萬宗投訴，其中只有約1%投訴成立。

《頭條新聞》被投訴涉辱警的內容及申請人的論點。(詳看下圖)

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騷亂事件令警民關係撕裂

陳續指，港台享有編輯自主， 同時亦需遵守《電視廣播守則》。局方處理涉案的《頭條新聞》集數時，亦考慮當時的社會背景，受2019年的社會騷亂事件影響，警民關係撕裂。在此背景下，局方處理投訴需非常小心，而其中一集主持身穿類似警員制服，在垃圾桶出現，無疑屬詆譭警方。

陳又指，另一集的內容不單講及新冠疫情，亦聯繫與社會騷亂事件，如在節目開頭出現卡通恐龍，隱喻速龍小隊。

港台未享基本法保障的言論自由

對於申請人指，局方的裁定限制言論自由。陳樂信強調，港台為政府部門，未享有《基本法》保障的言論自由。

代表申請人的名譽資深大律師陳文敏強調，港台和其他傳媒機一樣，享有言論自由。

案件編號：HCAL1658/2020