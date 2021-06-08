新冠疫苗｜政府到羅兵咸永道辦公室提供外展打針　逾370員工接種

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-06-08 19:27

政府積極推動疫苗計劃，為企業推出外展接種服務。公務員事務局局長聶德權今日（8日）到訪中環羅兵咸永道辦事處，該企業今日有逾370名職員，接種復必泰疫苗。局方透露，正積極與不同界別的企業及團體，包括金融機構、專上院校、公共事業、主題樂園等，就提供外展接種服務的可行性進行商討。

外展隊今日到羅兵咸永道辦事處，為超過370名職員接種復必泰疫苗，而職員在接後亦享有僱主提供的「疫苗假期」。這是外展服務展開以來，單日在一間企業為最多人接種新冠疫苗。

公務員事務局局長聶德權今日（8日）到訪中環羅兵咸永道辦事處。（政府新聞處）

聶德權表示，公務員事務局正向更多企業和機構推廣外展接種服務，又指海外新冠疫情仍然嚴重，而國際專業服務企業人員經常要到海外工作和參加會議，接種新冠疫苗尤其重要。如相關企業和團體若有足夠接種疫苗的員工數目，和足夠的合適地方和空間，便可透過疫苗接種外展服務，以更便利的形式為其員工接種疫苗。

公務員事務局局長聶德權今日（8日）到訪中環羅兵咸永道辦事處。（政府新聞處）

公務員事務局已為香港體育學院、國際專業服務企業及建造業界，提供了外展疫苗接種服務，現正積極與不同界別的企業及團體，包括金融機構、專上院校、公共事業、主題樂園等，就提供外展接種服務的可行性進行商討。

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