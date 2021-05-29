薪酬趨勢指標全負數公務員或減薪 　聶德權︰過去曾不跟從須平衡

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-05-29 11:18

今年薪酬趨勢淨指標為負數，但有公務員團體提出不減薪，要求凍薪。公務員事務局局長聶德權今早（29日）表示，已聽取公務員對薪酬調整意見。他指，公務員團隊在疫情期間有付出及貢獻，但本港現處於困難時期，要考慮整體情況平衡。 被到問責班子會否共渡時艱減薪或凍薪，「同社會大家一齊同行，亦都有一套本身機制。」他指，即使物價指數為正數，「相信我哋一定係唔會加薪。」 就行政長官林鄭月娥早前指，考慮讓公務員接種疫苗後享有假期。聶德權表示，公務員隊伍本身有義務主動接種，有信心整體公務員的接種率一定比全港高。

公務員事務局局長聶德權。(資料圖片／梁鵬威攝)

聶德權在在香港電台《千禧年代》指出，行政長官與行政會議，會根據機制考慮6項因素決定，包括薪酬趨勢淨指標、政府財政狀況、香港經濟情況、生活費用變化、工會要求、整體公務員士氣。

他指出，過去20多年，大部分時間都跟從薪酬趨勢淨指標作調整，但亦有特殊不跟從的情況，如去年酬趨勢淨指標及物價指數為正數，但決定公務員凍薪。公務員團隊在疫情期間有付出及貢獻，但本港現處於困難時期，要考慮整體情況作平衡。

今年薪酬趨勢淨指標為負數，但有公務員團體提出不減薪要求凍薪。（資料圖片）

聶德權︰有信心整體公務員接種率一定比全港高

對於行政長官林鄭月娥早前指，考慮讓公務員接種疫苗後享有假期。聶德權被問到「打針假」詳情時表示，公務員隊伍本身有義務主動接種，部長首長級人員已「身體力行」推動，亦有具體措施方便公務員打針，如可於辦公時間內前往接種，打針後如要休息，申病假可不用取醫生紙證明。惟未有透露針後假期方案細節及詳情。

下星期一（31日）起，前線公務員如未有接種疫苗，須定期每兩星期做檢測。聶德權稱，未有備存公務員接種率，但有信心整體公務員的接種率一定比全港高。

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