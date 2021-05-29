新冠疫苗｜單日逾4萬人打針　聶德權表示破紀錄　另16人不適

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-05-30 00:23

新冠疫苗接種至今第93日，公務員事務局局長聶德權表示，單日逾4萬劑疫苗接種破紀錄。信和集團和華人置業昨日（28日）宣布送出觀塘市建局重建項目凱匯價值1,080萬元的高層一房單位後，兩款疫苗的接種預約較早前飆升。 另外，截至5月29日零時零分的過往 24 小時，再有16人打針後不適送院，中一名57歲的女在東涌社區會堂社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰後出現過敏性蕁麻疹，北大嶼山醫院經治療後已經出院。

公務員事務局局長聶德權在Facebook撰文表示，今日（29日）單日有4萬人打針，破紀錄。他呼籲關鍵時刻、快打疫苗。

政府晚上更新疫苗接種計劃的最新數據，現時有約1,342,200名市民已接種第一劑疫苗，包括約577,500名接種科興疫苗，約764,600名接種復必泰疫苗。約986,600名市民已接種第二劑疫苗，包括約424,600名接種科興疫苗，約562,000名接種復必泰疫苗。兩種疫苗在社區疫苗接種中心的整體接種率約為97%。

截至今晚8時的過去24小時，約10,500名市民預約接種科興，繼昨日急增後維持相若人數；預約打復必泰則有17,700名市民。其中復必泰疫苗的預約人數較昨日再度大幅飆升，今日的預約較昨日多2000人的17.2%，

兩款疫苗的預約人數共28,200人，連續第二日創高，另外，約有42,400名市民接種了疫苗，約有14,500人接種第一、二劑科興疫苗、約有28,000人於接種中心接種第一、二劑復必泰疫苗，截至今日零時零分，過去24小時共有16宗送院個案，其中14人已經出院，兩人未經診症自行離開醫院，當中一名57歲的女在東涌社區會堂社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰後出現過敏性蕁麻疹，北大嶼山醫院經治療後已經出院。