新冠疫苗｜多3.6萬人打針　預約人數微跌3.6%　9人周一打針後送院

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-06-08 22:42

新冠疫苗接種計劃踏入第103日，政府公布今日（8日）再多約3.6萬人打針，至今有158.3萬人已打至少一針。此外，今日再有3.46萬人預約打第一和第二針，較昨日少1,300人。 另外，政府亦公布昨日（7日）再有9人打針後不適送院，其中1人要留院觀察。

累計158萬人已打至少一劑

政府晚上更新疫苗接種資料，截至今晚8時的過去24小時，共36,400人接種疫苗，當中26,300人打第一針，包括13,900人打科興、12,400人打復必泰。

至於打第二針的人則共有10,000人，包括4,200人接種科興、5,800人接種復必泰。至今累計有約158.3萬人已打至少一針，而打齊兩針則有113.2萬人，接種總劑量達271.6萬劑。

3.46萬人預約打針

此外，今日再有34,600人預約打第一和第二針，包括11,900人預約接種科興、22,700人預約接種復必泰，總數較昨日的35,900人少3.6%。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

9人不適送院 1人留院

另外，當局繼續不公布打針後送院個院詳情，僅透露昨天有9人打針後不適送院，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中6人已經出院，1人留院觀察，2人不遵從醫生勸告自行出院。