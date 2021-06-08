強制檢測學校｜嘉諾撒聖心私立部等7校爆流感　最遲周四須檢測

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-06-08 21:00

食物及衞生局今晚（8日）發出強制檢測公告，未有出現初步確診者居住大廈或工作者場，只有7間學校因爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，由於疾病與新冠肺炎相似，故相關學校被網入強制檢測公告，3間為幼稚園、4間為小學，包括中西區嘉諾撒聖心學校私立部二年級，受檢人士須於本周四（6月10日）或之前接受檢測。

任何在5月26日至6月8日期間，曾身處任何下列地方超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於6月10日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於6月12日或之前，交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。

(1) 上水彩園邨仁濟醫院永隆幼稚園/幼兒中心

(2) 馬鞍山崇真會美善幼稚園（馬鞍山）

(3) 天水圍嗇色園主辦可瑞幼稚園

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另外，在5月26日至6月8日期間，於以下學校就讀以下指明年級的學生，以及曾面授該等指明級別學生的學校老師（包括但不限於全職、兼職和替假老師），須於6月10日或之前接受檢測。

(1) 中西區嘉諾撒聖心學校私立部二年級

(2)天水圍香港青年協會李兆基小學一年級

(3) 屯門伊斯蘭學校二年級

(4) 荃灣潮州公學六年級

各區向公眾提供服務的流動採樣站 (6月9日)

受檢人士若在6月6日至8日期間已進行檢測，或已經完成疫苗接種，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

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