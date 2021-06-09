政府延續現行社交距離措施14天　屬餐飲業務或酒吧須二選一

政府今(9日)凌晨公布將維持現行的社交距離措施，由明日(10日)凌晨零時起生效，為期14天，直至6月23日。在此期間將繼續維持現時就餐飲業務的規定及限制，即除酒吧或酒館另有規定外，所有餐飲業務處所須按A類、B類、C類或D類運作模式的其中一種運作。

其中新增一項限制，餐飲業務及酒吧/酒館等表列處所，只可選擇以餐飲業務中的A 類、B 類、C 類或 D 類運作模式，或酒吧或酒館運作模式的其中一種，在6 月 10 日至 23 日期間運作，而一經選定後不可再作轉變。新增限制令同時持有食肆及酒吧牌照的店舖不能隨意「變身」，無法同時享有兩者優勢。