政府延續現行社交距離措施14天　屬餐飲業務或酒吧須二選一

撰文：羅堃怡
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政府今(9日)凌晨公布將維持現行的社交距離措施，由明日(10日)凌晨零時起生效，為期14天，直至6月23日。在此期間將繼續維持現時就餐飲業務的規定及限制，即除酒吧或酒館另有規定外，所有餐飲業務處所須按A類、B類、C類或D類運作模式的其中一種運作。
其中新增一項限制，餐飲業務及酒吧/酒館等表列處所，只可選擇以餐飲業務中的A 類、B 類、C 類或 D 類運作模式，或酒吧或酒館運作模式的其中一種，在6 月 10 日至 23 日期間運作，而一經選定後不可再作轉變。新增限制令同時持有食肆及酒吧牌照的店舖不能隨意「變身」，無法同時享有兩者優勢。
（香港01製圖）
食物及衞生局發言人表示：「本港最近錄得數宗涉及N501Y變異病毒株的本地確診個案，感染源頭未明。為嚴防疫情反彈，目前並不適合放寬社交距離措施。現行的社交距離措施將會維持14天。面對變異病毒株的威脅，接種疫苗刻不容緩。政府會視乎疫情的發展，繼續按『疫苗氣泡』的原則調整社交距離措施。已完成接種疫苗的市民，除了能夠得到保障外，亦會繼續於各項社交距離措施下得到較寬鬆的待遇。」
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