新冠肺炎｜外賣用膠多　調查指人均周用4.4支膠飲管　全年11億支

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-06-08 20:23

新冠肺炎肆虐至今逾一年，為減少人流聚集，多次推行的限聚令及嚴控食肆開業堂食時間下，港人對外賣食物需求急升。香港海洋公園保育基金的年度調查結果顯示，新冠疫情令市民日益依賴外賣和食物外送服務，更頻繁使用一次性塑膠飲管、餐具及容器，導致2017年起連續3年港人減用塑膠製品的趨勢大逆轉，今年調查發現即棄塑膠飲管使用量為每年11億支，從去年每人每星期4支增至今年4.4支，是2017年至今四年間首度錄得升幅。

海洋公園基金會調查結果發現，推算市民今年用即棄塑膠飲管達11億支。（香港海洋公園保育基金提供）

即棄塑膠餐具2.8件 較去年增三分一

海洋公園基金會表示，於4月16日至5月7日成訪問了本港1,000名15歲至59歲的市民，結果發現即棄塑膠飲管使用量，從去年每人每星期4支增至4.4支，是2017年以來首度反彈上升，推算港人用量為每年11億支。新冠疫情亦令餐廳使用的塑膠垃圾大增，原因是25至59歲的活躍勞動人口增加購買外賣和惠顧食物外送服務，令即棄塑膠餐具及容器的使用量從每人每星期2.1件大增至2.8件。

受訪者外賣落單選「不用餐具」卻仍收到

調查又發現，香港人在食物外送平台點餐時，40%受訪者會勾選「不用餐具」的選項，即較去年的33%上升。然而，受訪者亦提到即使表明「不用餐具」，間中依然會收到餐具。在此情況下，接近半數受訪者（49%）不會將不需要的餐具退還，而當中只有62%會將餐具留待日後使用。

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呼籲使用可重用餐具

保育基金呼籲市民及餐廳積極行動使用可重用餐具，建立「走塑」的生活方式，消費者惠顧食物外送服務時，通常是在家中或公司內，大可使用可重用餐具，而在這些食物外送平台點餐時，亦可多加留意，表明不需要餐具；至於餐廳和服務人員則應加倍謹慎，避免向顧客提供他們不需要的餐具。

談及香港如何能夠減少塑膠垃圾時，41%受訪者建議餐廳完全停止供應一次性塑膠製品。18%受訪者提議餐廳只在顧客要求時提供此類餐具並額外收費，較去年多6個百分點；22%受訪者則建議餐廳向主動提出不用一次性塑膠餐具的顧客給予優惠或獎勵 ，要確保此等建議切實可行，香港政府、行業持份者、餐廳及廣大消費者必須通力合作。