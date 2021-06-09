政圈料海關關長鄧以海接掌廉政公署　曾國衞妻何珮珊或成首位一姐

撰文： 陶嘉心 最後更新日期： 2021-06-09 15:28

港府問責班子一年前換血，時任入境處長曾國衞獲破格委任為政制及內地事務局局長。有報道指，明年特首換屆、官場「大執位」，有傳即將退休的海關關長鄧以海，獲欽點接替白韞六出任廉政專員，現任海關副關長何珮珊很大機會接棒，執掌海關成為香港史上首位「一姐」。何珮珊是曾國衞的妻子，以前兩夫婦同時出任兩支紀律部隊的首長，曾為官場一時佳話。

《星島日報》今日報道，指將於今年10月退休的海關關長鄧以海，將接替白韞六任廉政專員，鄧以海按57歲退休年齡告別海關後，現任海關副關長何珮珊很大機會成為首位海關「一姐」。

鄧以海自於1985年加入前人民入境事務處，任職入境事務助理員，1987年轉職香港海關，任職見習海關督察，曾於2006至2007年間借調保安局。鄧以海於2017年獲中央任命為海關關長，打破十八年來都由政務官「空降」關長的傳統。同期仕途暢通的還有入境處處長曾國衞，都是該年執掌入境處。

過往由海關關長出任廉政專員有先例，包括現時的西九文化區管理局黃鴻超，及曾捲涉貪醜聞的湯顯明，他們都是政務官出身，分別曾任公務員事務局常任秘書長、保安局署理常任秘書長，其後獲委任為海關關長，再獲中央賞識，接掌廉政公署。現年62歲的白韞六，是入境處出身，於2006年升任入境處副處長，其後擢升為處長。自2012年7月起接替湯顯明，出任廉政專員，至今已近8年，為在任時間最長的廉政專員。

至於海關關長一職，料會是由現任海關副關長何珮珊「坐正」，已經是歷來海關最高級女官員，料再創歷史，成為史上首位海關「一姐」。何珮珊的丈夫為曾國衞，以前兩夫婦同時出任兩支紀律部隊的首長，曾為官場一時佳話。

曾國衞早年透露過，二人在2004年時一同在保安局工作，不時有合作機會，最後互生情愫，於2007年結婚。曾國衞多次在傳媒訪問中，公開「放閃」感謝妻子的支持。另外，隨住曾國衞未如預期入主保安局，兩夫婦不會成為直屬上司下屬關係，故何珮珊有望再上一層樓。

何珮珊於1991年加入海關，2014年任海關鐵路及渡輪口岸科總指揮官時，曾率隊於羅湖口岸打擊走私奶粉水貨活動。她任職助理關長時，負責邊境及港口工作，有份規劃高鐵、港珠澳大橋，及蓮塘／香園圍3大口岸關口工作。