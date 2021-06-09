房委會公屋寬敞戶增至近8萬戶　長者住戶免租調遷計劃僅72戶參與

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-09 13:00

為善用房屋資源，房委會安排公屋寬敞戶調遷到面積合適的單位。據房委會數字，過去5年公屋寬敞戶數字仍有上升趨勢，由2017年約6.3萬戶升至今年有近8萬戶，增幅逾兩成。不過，於去年12月起恆常化的「長者寬敞戶全免租金試驗計劃」，截至今年4月底，房委會批出340宗申請，當中只有72戶接受編配調出大單位。

2021年3月，房委會公屋寬敞戶有約7.9萬戶。（資料圖片）

房委會於2019年12月推出「長者寬敞戶全免租金試驗計劃｣，即70歲或以上全長者寬敞戶調遷至面積合適的單位後，可享終身全免租金。其後於去年12月將計劃恆常化及擴大涵蓋範圍。

推免租計劃後仍增約4000戶

運房局回覆立法會議員質詢，指至今年4月底房委會共批出約340宗申請，當中72戶已接受編配。根據當局資料，房委會公屋寬敞戶數目於過去5年有上升趨勢，由2017年3月的約6.3萬戶增至今年3月約有7.9萬戶，而於推行免租計劃後，於數目亦由去年3月的約7.5萬戶升至今年3月的7.9萬戶。

當中除｢優先處理寬敞戶｣、即單位內沒有殘疾成員或年屆60歲或以上年長成員，戶數略有回落外，於｢非優先處理寬敞戶｣及｢被剔除寬敞戶｣的數目均於過去5年有所上升。此外，住戶為「優先處理寬敞戶｣的平均年期亦上升，由2017年3月的2年升至今年3月的2.29年。

房委會指可調遷單位有限 2023年檢討政策

房委會指，過去5年平均每年處理約2,200宗「優先處理寬敞戶」個案，而新增優先處理個案每年約為2,100宗。由於可供寬敞戶調遷之用的單位供應有限，房委會決定維持現有寬敞戶分類和標準、優次處理的安排及其他鼓勵措施，將於2023年一併就寬敞戶政策及計劃進行檢討。