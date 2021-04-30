消息：龍翔官立中學通識教師被釘牌　首名官校教師涉反修例失教席

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-04-30 20:35

教育局向立法會提交文件，提及反修例風波以來，接約269宗教師專業失德投訴，政府大致完成調查約259宗個案，當中有3名教師被取消註冊資格，人數較教育局早前公開的兩人增多了一人。 據教育局文件，該名新增被取消註冊教師在教學上持續採用大量、單一角度和偏頗立場的材料，包括尚發展未有定案的政治議題、欠缺理據或事實支持內容、「側重貶損國家，挑起學生對國家、中國人民反感」等。 消息指，最新被教育局取消註冊的教師，原任職龍翔官立中學，任教通識科，其後已被調入教育局。

教育局表示，累計３名老師因涉「社會動亂」被取消教師註冊資格。(資料圖片)

累計3名教師註冊資格

教育局表示，自2019年6月中至2020年12月底，共接獲269宗涉及反修例事件的專業失德投訴，已大致完成調查的259宗個案中，有99宗不成立。

至本月底，教育局已按《教育條例》取消3名教師註冊資格，早前兩名被取消註冊的教師，包括一名嗇色園主辦可立小學常識科老師，以及一名九龍塘宣道小學教師。教育局另向42名教師發出譴責信及43名教師發出書面警告，教育局直言，若有關教師再作失德行為，會考慮取消其教師註冊。

此外，教育局分別向35名教師發書面勸喻、31名教師作口頭提示，提醒他們「不應作出有損教師專業形象的行為和應尊重社會接受的行為準則」 。此外，初步成立個案中，有17宗正等待或考慮有關教師回應。另有10宗個案尚調查中，包括8宗涉及司法程序，待有關程序完結，教育局會再考慮其教師註冊。

教育局：除牌教師持續用大量單一角度和偏頗立場材料

據教育局文件，新增被取消註冊教師在教學上持續採用大量、單一角度和偏頗立場的材料，「內容包括尚在發展階段而未有定案的政治議題，欠缺理據或事實支持甚至與事實不符、對他人欠缺尊重等內容，散播仇恨和偏見的訊息，以及灌輸不當價值觀，側重貶損國家，挑起學生對國家、中國人民的反感，以及打擊學生的國民身份認同」。

教育局指，這些教學行為和價值觀違反教師應具備的專業操守，有負社會的期望，對學生學習帶來負面影響。教協表示正跟進該名教師的個案，暫時未有其他資料補充。

教育局向立法會提交文件，列出教育局就教師違法及專業失德個案採取行動的情況。截至今個月底，累計３名老師因涉「社會動亂」被取消教師註冊資格。（立法會文件截圖）

教育局：2021/22學年起、每3年查核教師刑事紀錄

教育局透露，計劃引入為註冊教師進行定期刑事紀錄查核的機制，由2021/22學年起，教育局會為所有註冊教師每3年進行一次全面的刑事紀錄查核，以填補註冊教師在中斷服務期間涉事未報的情況，以及杜絕因漏報或隱瞞而出現的遺漏個案。

同時，教育局會綜合過往學校懲處失德教師安排，將個案及懲處予業界參考，助辦學團體為屬校訂定相關指引。

另外，教育局指，有意見認為局方應研究在譴責與取消註冊設其他懲處方式，如引入取消註冊年期，意味現時部份比較嚴重，但未至於「終身停牌」個案，日後或會在若干時間內取消註冊（如3年），而有關人士再申請時，須提出強力理據， 證明其為「適合及適當人選」出任教員。