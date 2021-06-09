港大閉門論國安法影響　參與學者憂教研觸紅線　指校方有責任支援

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-06-09 16:37

美媒《大西洋》近日報道，一批港大學者在閉門會議上，表達《港區國安法》教研工作的影響。港大學新聞及傳媒研究中心副教授傅景華今日在商台節目表示，確認港大社會科學院於去年7月後及上月，舉行兩場閉門會議，讓教職員表達國安法對教研工作的影響及憂慮，自己亦有份參與會議。他表示，大部分與會的教職員最大憂慮是不清楚《港區國安法》下，研究涉及觸犯法例的風險程度和範圍，惟校方至今未有提及支援措施。至於報道指，有研究生以國安法熱線舉報兩位港大教職員，傅則表示不知道。

港大學新聞及傳媒研究中心副教授傅景華表示，兩場閉門會議讓教職員表達國安法對教研工作的影響及憂慮。（資料圖片）

港大學新聞及傳媒研究中心副教授傅景華今早接受商台《在晴朗的一天出發》表示，《港區國安法》於去年7月實施後，港大社會科學院同年召開首次閉門會議。有份參與會議的傅景華表示，有好多教職員表達憂慮，例如教學過程中，會否有題目涉煽動、癲覆、勾結等條例；涉及中國和香港的研究會否觸及紅線等，但校方均無清晰的答案。

到今年5月校方再舉行第二次會議，仍未有清楚的解說。不過，傅景華認為，與會的教員未如報道所指感到絕望及崩潰，「大家唔係咁情緒化」，普遍有憂慮屬正常。

國安法實施後，引起港大社會科學院員員工憂慮。（資料圖片）

稱非放工「揼邪骨」 校方有責任保障員工工作安全

傅景華在訪問表示，自己專研究中國社交媒體、審查制度，2019年反修例等，坦言不知研究的題目會否觸犯國安法；又指好多時候與外國學者合作，包括與中國外交關係較差的地方，「如果做呢啲題目，去度咩程度有勾結呢？又唔清楚。」

他指《港區國安法》對教研的影響，涉及職場工作的風險安全問題，例如若有同事不幸因工作被捕，校方會否有法律的支援；如果教員面對漫長的審判，校方會否支援同事及其家人等。他認為，保護員工是僱主應有責任，「唔係揼邪骨」，即使「抹窗都有安全帶綁住」，但當校方至今未有公布相關的支援措施，

傅景華認為，國安法對學術自由有影響，但難以斷言影響程度，各人影響不一，自己的工作依然繼續。不過，他估計如，如基本教學及研究均未能做到，教員若遇到更好發展機會，離開也不足為奇。