青年涉用棍擊警長　事主只記下有人企圖揮棍　被告罪名不成立

撰文： 呂樂謙 朱棨新 最後更新日期： 2021-06-09 17:50

19歲青年涉嫌前年一次港島區集會中揮棍襲擊一名警長，更把棍子扔下，他否認指控，案件今(9日)在東區法院開審，辯方盤問聲稱當日受襲的警長在其記事冊中，只記下被告曾「企圖」或「試圖」向他揮棍，又指現場警員疑把不屬於被告的棍子，說成是被告用以襲警的武器，疑被告遭插裝嫁禍。裁判官下午即作出裁決，指警長加入警隊已19年，難以理解他在記事冊寫上如「企圖」等字眼，最後裁定被告罪名不成立。

被告王維泰（19歲）被控一項襲警罪，指他於2019年11月2日在灣仔告士打道與盧押道交界襲擊警長鄧駿業。

當日有200至300名示威者

警長鄧駿業是當日拘捕被告的警員，他稱當日約下午5時，他在告士打道警車上戒備，警車沿路駛至盧押道附近時，鄧從車窗外發現有約200至300人衝出來，其中有部份人手持木棍等武器。鄧稱，他當時覺得路上人群與附近有關的非法集結有關，故與同袍下車要求眾人散開。

見被告手持白色棍

鄧稱他曾與被告四目交投，目睹被告手持一支約5尺長的白色棍；鄧隨即下令與同袍推進追捕示威者，被告則轉身往金鐘方向逃跑。鄧隨即警告被告要求他停下，被告突然轉身，用棍揮向他，他立即用警棍格擋，被告轉身繼續逃跑，並將棍支扔到地上。鄧最後追及被告，並與趕及的同袍一同制服被告。

辯方質疑鄧未記下遭被告襲擊

辯方盤問鄧時，則質疑鄧在記事冊上所用的字眼，指鄧在記錄時指被告「試圖」「企圖」向他揮棍，沒有直接記下被告襲擊到他，質疑鄧捏造事實，指被告根本沒有擊中鄧，亦沒有在逃跑期間拋下棍子，鄧否認。

另一警稱在地上撿走白棍

另一名當日有份拘捕被告的警張曉鋒則供稱，當日他在鄧身後追捕被告，看到被告轉身用棍襲擊鄧的腰部，及見被告將棍子扔在地上，張遂協助鄧制服被告，並立即拾回跌在地上的棍子。惟辯方則質疑被告遭插裝嫁禍，被人將在別處尋獲，不屬於被告的白色棍子，說成是被告襲擊警長的武器。

律師引報章指撿棍警員曾被指不可靠

律師又指，張在記事冊和第一份口供中均沒有提及警長受襲，但七個月後的補錄口供中，卻突然加入被告襲警的過程，認為張的記錄不實，質疑張的記憶在七個月後不再可靠。辯方又舉出《立場新聞》和《蘋果日報》的新聞報道，指張曾在早前兩宗反修例示威案中作供中，分別被裁判官黃雅茵和崔美霞評為不誠實和不可靠，直言張在本案中也並不是一個誠實可靠的證人；張否認。

若兩棍曾相撞聲音不會太輕

裁判官聽畢證人供詞，下午即作出裁決，並指有份拘捕被告的張稱，案發時在遇襲的鄧警長身後約2米，見到被告用棍襲擊鄧的腰部。惟根據鄧的作供，被告向他揮棍時，鄧用警棍格擋。裁判官指，若鄧曾用警棍格擋，不可能如警員所稱，棍在警長腰間出現。此外，若兩棍相擊，其發出的聲音不會太輕，張不可能沒有留意。

難以理解鄧記下企圖或試圖等字眼

此外，警長在記事冊中寫被告是「企圖」和「試圖」向他揮棍，惟他庭上的說法，則是被告確實向他揮棍。裁判官指，警長加入警隊已19年，難以理解他在記事冊寫上「企圖」和「試圖」的字眼。

裁判官最後裁定被告罪名不成立。散庭後，有旁聽人士向被告道賀，被告則面露笑容。

案件編號：ESCC 2073/2020