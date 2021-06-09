置地員工限期前打針最多可獲3800元　達7成接種率共享四日假

社會新聞
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為提升新冠疫苗接種率，商界近日各自推出「谷針」優惠及措施。置地公司今日（9日）表示，將推出了一系列接種疫苗前後的支援，倘員工在7月15日或之前完成接種第二劑疫苗，將合共獲發3,800元；而在8月31日或之前打齊兩針，則只可獲1,800元。

置地公司又指，若公司員工能在8月31日前達至70％的整體疫苗接種率，將可獲得兩天的「額外疫苗假」，連計打針後的兩天「疫苗假」，即合共可獲四天假期。

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置地公司表示，員工在接種疫苗前，可獲免費身體檢查，亦有醫生提供現場詢服務等。若員工前往接種疫苗，亦會實施有薪安排。

可放有薪病假兼2天「疫苗假」

至於接種疫苗後，若員工感到不適，可以申請有薪病假，同時可獲得2天「疫苗假」，並獲150元交通津貼。

置地續指，若於8月31日或之前完成第二劑疫苗接種，公司將向員工提供1,800元；而在7 月15 日或之前完成第二劑疫苗接種，亦可獲得額外港幣2,000元。換言之，若員工在7月15日或之前已打針，將合共可獲發3,800元。

9月接種率達7成　再額外多2天假期

另外，若置地公司員工能於8月31日期限前達至70％的整體疫苗接種率，將可獲得兩天的「額外疫苗假」。

置地公司推出了一系列接種疫苗前後的支援。（置地公司提供）

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