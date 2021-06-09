新冠肺炎｜消息：學校滿20人可坐專車到接種中心　校長促盡快安排

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-06-09 18:31

本港中小學教職員接種率不足兩成，政府上周批准降低BioNTech（復必泰）疫苗接種年齡下限至12歲後，公務員事務局及教育局近日正接觸中小學界，研究提供到校打針服務。有消息人士透露，政府建議未達到校接種門檻（約300人）的學校，以專車往返接種中心，每節以20人為下限，30人為上限。 香港資助小學校長會名譽主席張勇邦認為，小學適齡打針學生人數少，「放咗假就難叫佢哋返嚟」，相信政府傾向接納家長參與，並把握放暑假前的「黃金時間」開展到校打針計劃。他直言「打針無得迫，家長意願係最緊要」，故計劃邀醫生到校講座，讓家長聽取全球接種數據及專業意見後決定。

張勇邦擬邀醫生到校辦家長講座

香港資助小學校長會名譽主席張勇邦今日（9日）向《香港01》表示，距離暑假僅約一個月，學童外出易增爆疫風險，政府近日積極接觸學界，商到校接種安排，相信政府會把握放暑假前的「黃金時間」開展計劃，「放咗假就難叫佢哋返嚟」。

惟他直言「打針無得迫，家長意願係最緊要」，考慮即將踏入考試季節，不少家長會請假為子女溫習，他計劃邀請醫生在考試期間到校為家長講解新冠疫苗的優點及限制，「小朋友考試只返一個鐘多啲，安排家長用個段時間聽講座最好，放低小朋友，聽完再接返。」

張勇邦說，講座後會以通告詢問家長意願，大致統計可否達到校接種門檻：「呢個都係一個教育宣傳過程，家長聽到數據，可以提問先再考慮，唔係只單憑觀感決定。」至於接種安排，他認為需醫療專家先到校視察環境是否合適，再安排在放學前打針，「家長打針後可以接小朋友放學。」

張勇邦建議，政府除容許小學家長參與到校打針計劃外，亦宜放寬予辦學團體屬下員工或鄰近幼稚園教員參與，(資料圖片)

倡接種門檻計及辦團員工、鄰校教員

有消息指，政府建議接種人數不足的學校，可乘專車往返接種中心，每節以20人為下限，30人為上限。

惟張勇邦指出，疫情停課影響，教學進度已頗為緊張，不少學校都延遲放暑假，加上安排小學生乘車往返需時較長，涉及不少行政安排及老師人手，他建議政府除容許小學家長參與，宜放寬予辦學團體屬下員工或鄰近幼稚園教員參與：「部份學校附近有同一辦學團體屬下機構、教會，如果員工有興趣，應該畀佢哋一齊打；或者鄰近幼稚園教員都可以。」

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