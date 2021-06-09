新冠疫苗｜邵家輝倡設接種限期　逾期打針付費　陳肇始未正面回應

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-06-09 13:07

立法會今（9日）召開會議，自由黨立法會議員邵家輝在口頭質詢環節時指，近期政府在宣傳接種疫苗上「好咗好多」，打針率亦不斷向上，問及政府會否設疫苗接種時限，若市民過了限期才接種疫苗，屆時會否須付費打針，正如何君堯所言，「市民唔飲敬酒，係咪要罰酒。」 食物及衞生局局長陳肇始回應指，29間疫苗接種中心將於9月結束工作，若市民在9月或之後接種疫苗，屆時須到私家診所接種科興疫苗，倘有特定群組須接種復必泰疫苗，政府才會另行安排。至於在9月後會否就接種疫苗收費，陳肇始未有正面回應，僅呼籲市民在免費時應盡快接種疫苗。

陳肇始：接種疫苗與死亡個案無因果關係

陳肇始表示，政府透過各方面推動市民盡快接種疫苗，包括推出疫苗接種專題網頁，近日更於網頁加入新功能，公布疫苗接種的最新資訊及疫苗接種中心尚餘營運日期，並透過不同媒體宣傳疫苗，其中衛生署及香港電台合作推出節目《疫苗專線》，邀請家庭接受訪問，從不同專科醫生角度，講述某些長期疾病患者是否適合接種疾苗。

陳肇始又指，至今市民共接種271萬劑疫苗，其中150萬人已接種第一劑，強調至今未有發現接種疫苗與死亡個案有因果關係，強調會繼續加強監察有關疫苗接種的不實訊息。

邵家輝關注，若在某一個時間接種率仍未達7成，政府屆時會否有措施，若「市民唔飲敬酒」，會否需要「飲罰酒」，「過咗限期先打會唔會有乜要『付出』，係咪要俾錢？」

陳肇始回應指，29間疫苗接種中心將於9月結束工作，若市民在9月或之後接種疫苗，屆時須到私家診所接種科興疫苗，倘有特定群組須接種復必泰疫苗，政府才會另行安排。至於在9月後會否就接種疫苗收費，陳肇始未有正面回應，僅呼籲市民在免費時應盡快接種疫苗。

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容海恩促可用安心出行參加大抽獎 蔣麗芸關注會否再輸入疫苗

新民黨容海恩指出，現今已有400萬人次下載安心出行app，她問政府會否與商界商討，讓市民可透過安心出行參加所有大抽獎。陳肇始僅稱，政府歡迎商界提供疫苗接種誘因，當局盡量配合有關工作，包括加快競賽牌照處理、協助企業核實有否中獎者是否有接種疫苗。

民建聯蔣麗芸指，現時疫苗數量已「買少見少」，按現時接種趨勢，料科興疫苗在7月底會耗盡，復必泰疫苗料6月底便會用完。她關注政府是否不會再輸入復必泰疫苗。陳肇始強調，政府密切監察疫苗接種和預約數字，呼籲市民如欲接種疫苗，就要盡快預約。

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