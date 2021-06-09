嶺大學生會電郵使用「武漢肺炎」字眼　校方即時終止群發電郵權利

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-06-09 21:58

嶺南大學早前宣布新學年宿生須接種疫苗或定期進行病毒檢測，嶺大學生會代表會臨時行政委員會本月初展開問卷調查，當中使用「武漢肺炎」字眼。嶺大昨日向全體學生及教職員發電郵，指接獲學生會會員投訴，指控「武漢肺炎」用字不恰當，並對大學成員造成冒犯，校方即時終止學生會使用大學電郵系統群發電郵的權利，並斥責學生會文稿內容和論調令人反感和不能接受。 嶺大臨委會昨日發聲明，指過往均有使用「武漢肺炎」與通訊，過去一年多從未接獲有關投訴，目前仍有傳媒及區議會文件使用，反批校方荒謬及令人費解。

嶺南大學早前宣生新學年宿生須打針或接檢測，嶺大學生會代表會臨時行政委員會本月初展開問卷調查，諮詢同學對有關安排的意見。（資料圖片）

嶺大：學生會拒改用世衛採納的正式名稱

嶺大昨日向全體學生及教職員發電郵，稱早前接獲學生會會員投訴，指對學生會於6月3日發出關於宿生注射疫苗問卷調查的群發電郵中，使用「武漢肺炎」一詞感到十分不恰當，要求校方作出應有的處理。

校方認為，認為相關投訴成立，並忠告學生會「武漢肺炎」一詞顯然冒犯了部份大學成員，要改用世界衛生組織採納的正式名稱，然而學生會並不接受，校方對此深表遺憾。

嶺大認為，近年學生會代表會、幹事會和編輯委員會「已變得高度政治化，未能發揮其作為學生與大學之間橋樑的作用。」校方續指，察覺學生會臨時行政委員會和臨時編輯委員會成員最近的文稿某些內容和論調亦令人不能接受和反感，為嶺大社群帶來聲譽上和法律上的風險。

不排除進一步行動保障大學聲譽

校方指，大學考慮各種因素後，決定由即時起終止大學授予學生會在大學電郵系統群發電郵的「特權」，如有需要不排除採取進一步的行動，以保障嶺大的利益和聲譽，又強調絕不容許任何成員以冒犯性和污名化的言詞，破壞大學社群間的信任和信心。

嶺大學生會：持續使用一年有多無投訴

嶺大學生會代表會臨時行政委員會昨日凌晨在社交平台發聲明，指對校方回應及行動感到非常遺憾、憤慨，指責校方剝奪會員對該會資訊的知情權，阻礙其對會員的通訊。

臨委會指，過往與校方討論及同學通訊，均有使用「武漢肺炎」一詞，當時未曾接有關投訴，並持續使用一年有多，從未接獲有關投訴；現時世界上亦有疾病以地方作命名，例如西班牙流感、日本腦炎、香港流感等，反問校方這類疾病名稱是否為以上地方帶來污名化的傷害，批評校方反應及行動實屬荒謬及令人費解，重申沒有冒犯或污名其他地方民眾的意圖，「只希望嶺南師生認識這個世上大流行的疾病。」

多間大學近年陸續與學生會「割席」。今年2月底，中大學生會內閣「朔夜」當選後，校方發聲明指內閣因未澄清涉違法及失實的參選宣言及受訪言論，決定暫停代收會費、要求學生會註冊為獨立社團、暫停內閣成員校內不同委員會職務。港大於4月時宣布，以「風險管理」為由，決定停止為學生會代收會費、財政服務支援及接管學生會會址及設施。