屯馬線｜通車後多條巴士線削班　區議員：焗市民畀坐港鐵畀貴車費

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-06-09 18:38

屯馬線6月27日全線通車，港鐵今日(9日)邀請區議員到新車站參觀。多名區議員關注巴士減班問題，民主黨九龍城區議員黎廣偉批評，運輸署計劃取消九巴11號線，其車費本身較港鐵便宜3.4元，變相「焗人畀貴嘅車費去搭鐵。」 另外，紅磡站新月台過往曾捲入工程醜聞。油尖旺交通及運輸事務委員會主席陳嘉朗表示，過往曾接獲熟悉工程的居民投訴，認為紅磡站工程有問題，惟參觀新站期間，港鐵一直未有提工程結構問題，認為港鐵有意避談，希望公眾忘記。

中西區交通及運輸委員會主席葉錦龍、灣仔區議會主席楊雪盈、黎廣偉，以及陳嘉朗今日參觀宋皇臺站、土瓜灣站，及紅磡站。葉錦龍認為，紅磡站雖然新增通道連接紅隧一帶，但現場指示不足，市民未必知悉如何行走到過海巴士站。

另外，各人亦關注巴士線重組問題。黎廣偉表示，運輸署計劃取消來往鑽石山站及九龍站的11號線、來往秦石及九龍城碼頭的85B線、由耀安往紅磡紅鸞道的85S線，當中11號線更於6月7日起偷偷減班。他續稱，11號線本身車費5.4元；但乘港鐵由鑽石山站到佐敦，卻需8.8元，形容取消11號線是強迫市民支付更貴車費，批評：「保鐵保到出晒面。」

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陳嘉朗表示，除了巴士線，專線小巴亦可能受影響，根據過往新鐵路通車的經驗，小巴會因客量急挫，因而自行放棄經營。他續稱，之前新鐵路通車前，運輸署會與小巴營辦商討論如何調整服務，但現時據其了解，只有一間營辦商收過運輸署查詢。

至於紅磡站工程問題，陳嘉朗稱，過往曾接獲熟悉工程的居民投訴，認為紅磡站工程有問題，惟今日參觀新站時，港鐵一直未有提工程結構問題，認為港鐵有意避談，希望公眾忘記。他表示，到通車後，列車經過會產生震盪，港鐵應監測月台會否有異常，並定期公布有關數據。