屯馬線．多圖｜宋皇臺站天花設透明底板　抬頭可望宋元古井底部

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-06-09 12:43

屯馬線將於6月27日全通車，港鐵今日(9日)安排傳媒宋皇臺站及土瓜灣站參觀。宋皇臺站過往建造時，發現不少文物，當中包括宋元時代的「J2古井」。文物出土直接令沙中線工程延誤至少一年，亦令公眾關注如何保育。 現場所見，宋皇臺站將設有兩個展櫃展示出土文物，港鐵稱通車當日市民就可觀賞。至於「J2古井」，港鐵表示，該站的頂蓋設計已修改，並加建混凝土井槽，其底板日後可更換為透明底板，日後乘客可在站內仰望古井的底部；不過具體安排仍需視乎之後古井如何重置。

混凝士井槽的位置，現由車站天花頂板覆蓋。(張浩維攝）

港鐵表示，由於宋皇臺站於建造期間，有大量文物出土，因此車站的設計揉合考古元素，車站大堂更設有兩個展櫃，以展示該區出土文物，現時正與古物古蹟辦事處商討展出安排，通車當日市民便可觀賞文物。

天花設淺啡色圓形圖案可望古井

另外，宋皇臺站興建時，發現了「J2古井」，為宋元時代古井。港鐵表示，為了預留彈性處理古井日後於車站上方的重置安排，車站大堂的頂蓋設計已修改，並加建混凝土井槽，其底板日後可更換為透明底板，日後乘客可在站內仰望古井的底部。不過港鐵亦指， 具體安排需視乎古井之後如何重置。現場所見，該位置的天花有一個淺啡色圓形圖案，地板有「QR code」供市民瀏覽文物資訊。

宋皇臺站大堂設有兩個展櫃，通車日會展示文物。（張浩維攝）

屯馬線全線有27個站，為全港最長的鐵路線，路線圖的長度橫跨幕門。另外，月台上的鐵路線版，以「U」型呈現全條線。宋皇臺站月台層又會放置陶瓷浮雕藝術品，由本地陶藝家黃麗貞創作，以作品詮釋宋代畫作。

記者現場亦試搭由宋皇臺站往土瓜灣站的列車，需時約1分50秒。該列車為屯馬線中國製列車，俗稱「假千九」，現時已於屯馬線一期及西鐵線行走。

全線月台設屏幕即睇車廂載客量

另外，屯馬線全線車站月台都會設乘客資訊顯示屏，可看到每卡車廂的載客情況，乘客可選擇較多空間的車卡位置上車。

屯馬線宋皇臺站

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屯馬線土瓜灣站