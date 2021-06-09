中港放寬接種年齡　跨境校巴將申禁區紙　校長盼小六生9月可回港

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-06-09 22:08

疫情以來跨境生難往返深港兩地，大多數小學跨境生已接近一年半未有來港上課，教協及教聯調查均表示，不少學校已流失跨境生，甚至面臨縮班危機。 新界校長會副主席朱偉林直言，中港兩地疫情尚未完全穩定，對新學年全面通關並不樂觀，「一定唔可能全面通關」，但跨境校巴已著手申請下學年的「禁區紙」，期望隨著內地及本港放寬接種疫苗年齡後，新學年小六跨境生有望回港上課。 有跨境校巴服務商透露，教育局上月底通知可申請下學年「禁區紙」，最高年級由小五擴至中三，估計今年「點都要開，但點開返、幾多級就未知」。

疫情以來跨境生難往返深港兩地，大多數小學跨境生已接近一年半未有來港上課。（資料圖片／高仲明攝）

香港教科書未必可送往內地

鳳溪第一小學校長朱偉林表示，本港學校面臨退學潮，該校亦有學生退學，部份屬長期未能來港上課的跨境生，學校已招生插班生填補空缺，與2020/21學年開學時比較，該校少約10名學生。

朱偉林指出，該校現有近1,000名學生，當中約一半為跨境生，他們已熟習線上教學模式，學校亦有舉辦網上考試經驗，惟網課不及實體課，加上早前協助學校送書北上的機構，明言今年未必可再提供協助，故期望盡快通關讓學生回港上課。

新界校長會副主席朱偉林直言，估計今年9月開學時兩地仍未能全面通關，但期望小六生可先回港上課。（資料圖片）

料9月仍未能全面通關

朱偉林直言，中港兩地疫情未完全穩定，仍有爆發風險，估計今年9月開學時兩地仍未能全面通關，幸內地早前已放寬新冠疫苗接種年齡至3歲以上，本港亦放寬復必泰接種年齡至12歲，他期望跨境小六生在新學年後有望回港復課，「希望打咗針同定期檢測，可以畀跨境同學仔返學校上堂，初期可以小六生試行返咗先。」他透露，校巴已開始著手申請「禁區紙」，進行前期預備工夫。

教育局上月底通知可申請下學年禁區紙，服務的最高年級由小五，放寬至中三。（資料圖片）

跨境校巴服務放寬年級限制 擴至中三生

承辦本港約40間幼稚園及小學跨境校巴服務的廣東長虹旅游客運，車務主管陳斫名向《香港01》透露，上月底接到教育局通知，可申請下學年跨境校巴「禁區紙」，而涵蓋跨境學生的級別，由以往最高小五，擴至中三，公司正收集跨境生資料，稍後會作出申請。

據教育局文件，局方去年只提及積極考慮放寬深圳灣、落馬洲(皇崗)及蓮塘/香園圍管制站的跨境校巴至中三，但2021/22學年的申請須知，列明合資格乘坐跨境校巴，包括經深圳灣及落馬洲（皇崗）通關，就讀北區、大埔、沙田、元朗及屯門區的幼稚園、小學及中一至中三跨境生。

（教育局網頁截圖）

陳斫名相信往年跨境童人數多，政府規定跨境校巴可接載的最高年級為小五生，而小六及中學生須自行往返兩地，但疫下跨境學生人數減，故政府開放更多年級，「我哋估計少咗兩、三成學生，政府話今年深圳灣可以去到中三。」

被問到對通關是否樂觀，陳斫名直言，去年提申請後無下文，但今年教育局較往年遲通知，相信已考慮到疫情最新發展，估計今年「點都要開，但點開返、幾多級就未知！」