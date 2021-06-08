跨境生退學人數大增　教聯會促加強支緩跨境生學校

撰文： 馬煒傑 最後更新日期： 2021-06-08 17:35

疫情持續兩年，影響跨境學生來港上學。根據教聯會於5月底時進行一項問題調查，訪問了330間中小學，發現學校當中平均流失近一成半跨境學生，當中有學校更流失近一百名學生；另外，取錄跨境生的學校亦會面對很多困難，例如行政及聯絡工作增加及難以跟進跨境生學習進度等。教聯會建議教育局加強支緩跨境生學校，減低跨境生流失對學校的影響。

教聯調查發現學校當中平均流失近一成半跨境學生，當中有學校更流失近一百名學生。（馬煒傑攝）

疫情持續兩年，兩地至今仍無法全面通關，對跨境學生來港上學。香港教育工作者聯會於5月底進行一項問卷調查，訪問330間中小學，當中173間小學，157間中學，而整體42%為有跨境生學校。

學校報讀人數平均少一成半 七成半跨境生轉至內地就讀

調查結果發現，近5成半（54%）學校反映在自行分配學位階段申報讀小一/中一的學生人數有所減少，平均減少一成半，部分跌幅更達三成；而近一成半（14%）學校反映本學年開辦班數減少，大多減少1班；而對於學生人數減少的原因，七成半（75%）學校指因跨境生轉至內地學校就讀，亦有五成半（56%）學生因移民外地而退學。

平均每所跨境生學校流失12名學生 最多流失接近一百名

而對取錄跨境學生的學校而言，由於兩地無法通關，跨境生未能來港上課，退學人數亦有所增加。根據調查結果，在42%有跨境生的學校當中，平均每所學校流失12名學生，佔全校整體跨境生約15%，當中有位於天水圍的學校更流失接近一百名學生；此外跨境生的學校亦面對各方面困難：90%學校指行政及聯絡工作有所增加，86%學校指難以跟進跨境生學習進度，67%學校指軟硬件配套難以支援網課。

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建議教育局儘快與內地商討 讓跨境生儘快回港上課

面對學生大減，有22%學校預期將會縮班。面對縮班危機，教聯會建議教育局盡快與內地商討，讓跨境生盡快回港上課；並建議加強跨境生對網上學習的支援，協助他們解決軟硬件配套問題；另外，建議簡化跨境生的健康申報程序，並加強支援學校安排專車接送跨境生來往關口及學校。

為鼓勵教師踴躍接種疫苗，接種第一針疫苗的老師可於星期六（12日）開始向教聯會登記，可換取敬師茶及兒童口罩。（馬煒傑攝）

敬師福袋 鼓勵教師接種疫苗

為推動早日通關，教聯會亦呼籲教育工作者勇躍接種疫苗。教聯會表示，為鼓勵教師踴躍接種疫苗，接種第一針疫苗的老師可於星期六（12日）開始向教聯會登記，可換取敬師茶及兒童口罩。