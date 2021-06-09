設計師涉藏彈叉　緊貼社會事件家貼光時標語　官推論欲用武裁罪成

撰文： 呂樂謙 最後更新日期： 2021-06-09 18:55

疑參與非法集結的設計師，被搜出家中有彈叉及對講機等物品，被控管有攻擊性武器等罪名，案件今(9日)在東區法院裁決，裁判官指被告所管有的彈叉，亦能用以發射磚頭，極具殺傷力，加上被告家中有頭盔、面罩等暴力示威者常用用品，房中更貼有「光復香港 時代革命」標語，手機並有加入反修例示威的群組，認為被告打算參與暴力示威，裁定他罪名成立，判刑押後至6月25日，以待替被告索取背景報告，期間需還押監房看管。

承認藏無線電通訊器具

被告邱俊軒（26 歲，設計師），被控管有攻擊性武器，及無牌管有無線電通訊器具兩罪，指他於 2019 年 9 月 30 日，在北角丹拿花園一個單位管有彈叉、彈射器、彈射器組件及多顆彈珠，意圖作非法用途；及在無適當牌照下管有一部無線電通訊機。被告承認管有無線電罪，但否認管有攻擊性武器。

彈叉能發射磚頭般硬物

裁判官劉綺雲裁決時指，雖然在被告家中搜出的物品本質上並非攻擊性武器，但經警方專家測試後，發現彈射器等阿可配合彈珠使用，亦可將如磚頭般大的硬物發射至50至70米外，可見該些武器極具殺傷力，故裁定被告所管有的物品屬於法律上的攻擊性武器。

加入涉警行蹤的反修例群組

劉官又指，從被告家中亦搜出頭盔、面罩、反光貼紙等個人防護裝備，認為這些全是參與暴力示威人士所用的裝備，加上在被告手機中內的通訊軟件，亦有加入數個反修例示威的群組，如「抗爭前線戰況直擊」、「反送中fact check channel」等，其內容大多與反修例事件的暴力示威，以及警方行蹤、警力佈置等有關。

貼光時標語與群組理念相同

劉官又指，其中一個名為「民間武士群組」中，有針對黑社會、福建幫等留言，亦有人稱「10.1要攪大佢，賀佢老母」等，被告曾在群中回覆一個青蛙貼圖；從庭上證供顯示，被告房間內亦貼有「光復香港，時代革命」的標語，與群組的力量理念相同。

緊貼社會事件顯示想參與暴力示威

劉官指，從以上證供可見，被告重視和緊貼社會事件，顯示他有打算參與暴力示威活動，就被告藏有彈珠、發射器等武器的唯一合理推論，必然是希望在示威中用該些武器傷害他人，故裁定他藏有攻擊性武器罪罪名成立。

案件編號：ESCC 500/2020