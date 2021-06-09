指罵處理堵路警員成世執垃圾　經理被裁公眾喧嘩罪成　須還柙候判

撰文： 呂樂謙 最後更新日期： 2021-06-09 19:49

資訊科技經理涉嫌指罵處理堵路的警員「成世執垃圾」，被控公眾地方喧嘩，案件今(9日)東區法院開審，被告辯稱當時有女學生遭騷擾，他向警察投訴未獲理會，惟裁判官認為其說法不實，並認為警員不敢在眾目睽睽下，仍指責前來投訴的被告，裁定被告罪成，把案押後至6月18日判刑，期間需還柙。被告曾兩度向鄭官申請保釋外出等候上訴，均被鄭官拒絕。

被告陳浩倫（34歲）被控一項在公眾地方作出喧嘩行為罪，指他於去年11月11日在柴灣道341至343號滙豐銀行外公眾地方，不斷重複及持續地指罵警員，意圖激使他人破壞社會安寧。

官提控方指罵時間長達5分鐘

案件今早進行審訊時，裁判官鄭紀航主動提出，證供顯示被告涉指罵警員的時間應為5分鐘，而排控罪所指的3分鐘，問控方是否需修改控罪內容。代表被告的律師曾提出反對，認為對被告不公，惟鄭官最終批准修改控罪內容。被告之後解僱其律師，改為自行抗辯。

鄭官其後解釋，辯方抗辯理由主要集中被告涉指罵警員的行為，而非針對指罵時間的長短，故認為修改控罪未有對被告不公。

警員指被告煽動旁人衝出路中

控方案情指當日警員早上在柴灣道和怡泰街附近處理堵路，圍觀群組不斷叫口號和辱罵警員，其中被告最為激動，不斷叫：「死黑警」、「成世執垃圾」，又煽動旁人衝出路中。警員因此警告被告，但被告態度囂張，繼續叫：「開槍啊。」警員上前試圖拘捕被告，被告轉身逃走，最終被數名警員將被告壓到在地。

被告辯稱投訴灰衣男騷擾女生

被告抗辯時卻指當日上班途中，見一名灰衣男子與兩名女學生爭執，他走到馬路對面警告灰衣男，並向警員投訴：「攪X錯，你班防暴睇X住個阿叔攪學生妹。」又說：「（灰衣男）去X咗嗰度啦，你地又唔X 做野。」警員則回應稱：「啊Sir 做野唔X使你教，出嚟搞事依家就拉X你。」被告堅稱沒有挑動在場人士的情緒，只是不滿警員沒有執法。

接納警員說法

鄭官裁決認為兩名警員均為誠實可靠，雖然他們在記事冊上沒有確實記錄被告所叫過的口號，但在口供上補充了部份詳情，而他們在經辯方盤問下想起更多詳情亦不為奇，故全盤接納他們的證供。

指被告謊話連篇

相反鄭官認為被告說法誇張失實、謊話連篇、砌詞狡辯，指被告當日根本不知道灰衣男和兩女學生之間發生何事，從片段所見，女學生在爭執中處於上風，不斷叫灰衣男：「走啦你」、「你夠膽嚟學校port 我囉。」灰衣男最終離開現場。鄭官指，被告不分由說地去質問灰衣男並無事實根據，去幫忙一說並不成立。

被告被追落荒而逃

此外，當時該兩名女學生附近有8至10名防暴警員當值，被告沒有向他們投訴，亦沒有阻止灰衣男離開，反而繞到遠處指罵涉案警員，警員追捕他時，他更落荒而逃。鄭官質疑，假設被告所言屬實，警員絕不敢在眾目睽睽下指責前來投訴的被告，被告亦毋須落荒而逃，可見其說法絕不可信，並裁定被告罪名成立。

案件編號：ESCC 756/2020