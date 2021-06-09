何君堯斥同樂運動會收益如「污糟錢」　平權組織：恐同及偏見延伸

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-06-09 21:04

第十一屆同樂運動會將於明年11月在港舉行，是首次在亞洲區舉行的國際盛事。多名建制派立法會議員今日（9日）在立法會會議上，將運動會牽扯到同志婚姻，力促政府切勿提供支援，否則形同「推動同志婚姻合法」，建制派議員何君堯席間直斥：「唔想賺呢啲污糟錢，呢10億元（預計收益）要唔要都罷。」 外界關注相關言論過激，《香港01》已向平機會及香港同樂運動會主辦單位查詢。香港平權計劃發言人指出，過往運動會為主辦地區帶來龐大收益，港府如能把握今次盛事機會，相信有助重建疫後經濟，就個別人士的「負面看法」，「其實只是內心恐同態度同偏見的延伸。」

立法會議員何君堯直指：「唔想賺呢啲污糟錢，10億元要唔要都罷」。（鄭子峰攝）

立法會會議今日討論同樂運動會，新民黨葉劉淑儀關注港府如何協助主辦單位舉辦賽事，民政事務局局長徐英偉表示，主辦單位在港註冊後可按既定程序申請使用康文署場地，政府樂意提供適切協助。

何君堯：政府插手如同推動同性婚姻

立法會議員何君堯則表明，同志活動「閂埋房搞乜係你嘅事，但大庭廣眾就有失體面。」他力促政府不應插手運動會，否則等同推動同性婚姻，「民間做民間事，唔想賺呢啲污糟錢，呢10億元要唔要都罷。」

香港平權計劃發言人Billy表示，過往同樂運動會為主辦地區帶來龐大收益，港府如能把握今次盛事機會，相信有助重建疫後經濟（資料圖片/羅君豪攝）

平權計劃：過往為主辦地區注入3,880萬美元

香港平權計劃發言人Billy表示，肯特州立大學曾經在2014年，詳細研究於美國Cleveland舉行的同樂運動會後就當地經濟影響，發現同運會為當地經濟直接注入3,880萬美元，製作超過700個當地就業職位。

Billy指出，如此大型的國際活動得以成功首次在亞洲舉辦，如果香港政府能夠把握機會，相信可以大大幫助疫症後香港的經濟重建。

Billy續指，過去香港不同大學分別就LGBT+的議題做過不同民調，一致發現香港社會對LGBT+接受程度已經越來越高。再者，去年的同志遊行首次獲得全港一共17區區議會鼎力支持。可見對所謂「負面看法」其實只是某些議員自己內心恐同態度同偏見的延伸。

第11屆同樂運動會將會於明年11月11日至19日在香港舉行。（官方圖片）