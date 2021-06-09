議員反對政府插手同樂運動會　何君堯：污糟錢要唔要都罷

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-06-09 18:25

第十一屆同樂運動會將於明年11月在香港舉行，據主辦單位估計，可以吸引全球1.2萬人參加，為本港帶來10億元經濟收益。多名建制派立法會議員今日（9日）在立法會會議上關注，同性議題具爭議性，衝擊傳統觀念，政府不宜支持及推動同樂運動會，更將活動與同性婚姻扯上關係，表明反對政府支持活動的何君堯直指：「唔想賺呢啲污糟錢，10億元要唔要都罷。」 民政事務局局長徐英偉指出，同樂運動會可按康文署既定程序，申請使用場地舉辦賽事，如主辦單位獲個別體育組織協助亦可預早申請使用場地，強調政府沒有任何金錢上的支援，而且政府暫無意改變婚姻政策。

新民黨立法會議員葉劉淑儀關注，民政事務局會否有針對性政策或措施協助預訂運動場地，或會否鼓勵各體育總會參與。（鄭子峰攝）

新民黨立法會議員葉劉淑儀在立法會會議提出口頭質詢，指同樂運動會是國際盛事，關注民政事務局會否有針對性政策或措施協助預訂運動場地，或會否鼓勵各體育總會參與。

徐英偉：康文署按既定程序處理場地申請

民政事務局局長徐英偉回覆表示，同樂運動會有在港註冊，可以按既定程序申請使用康文署場地，主辦單位亦已向大專院校、非政府組織等借用場地，另已聯絡26個體育總會或團體尋求支援，當中有11個已達成協議，4個未能合作，其餘11個仍在商議中，如主辦單位獲得相關總會支持合辦活動，亦可提早10個月申請預訂設施，康文署收到申請後樂意提供適切協助處理申請。

第11屆同樂運動會將會於明年11月11日至19日在香港舉行。（官方圖片）

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何君堯：反對同性婚姻合法化

會上多名建制派立法會議員將同樂運動會牽扯到同性婚姻議題，立法會議員何君堯強調，他與其所代表的居民均反對同性婚姻合法化，他尊重個人選擇，但明言：「閂埋房搞乜係你嘅事，但大庭廣眾就有失體面」，認為以往已有不少辯論，說明有哪些基本價值觀的底線需要注意，政府不應插手運動會，否則等同推動同性婚姻，「民間做民間事，唔想賺呢啲污糟錢，呢10億元要唔要都罷。」

立法會議員何君堯直指：「唔想賺呢啲污糟錢，10億元要唔要都罷」。（鄭子峰攝）

政制局局長：未有大共識不會隨便改變政策

經民聯梁美芬又指，同性議題具爭議性，建議政府保持中立，擔心高調支持會有反對聲音，認為政府反而要加大力度維護一夫一妻制。民建聯周浩鼎亦提問，活動一旦引起大爭議，政府會如何處理。

徐英偉重申，民政局沒有任何基金支持運動會，主辦方亦無金錢上要求，康文署會按程序處理申請，強調無意改變香港的婚姻政策。政制及內地事務局局長曾國衞亦指，目前社會就同性婚姻有不同聲音，政府會尊重社會情況，在未有較大共識下不會隨便作出政策改變。