疫苗氣泡｜全港僅4間D類餐飲處所　包括四季酒店、The China Bar

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-06-10 00:27

政府推出「疫苗氣泡」，把食肆分為4類，其中D類食肆可以舉行上限100人的宴會，每枱可坐最多8人並營業堂食至凌晨2時，惟要求所有員工接種兩劑疫苗滿14日，或每7日檢測一次。食環署今日（9日）把全港營運C類及D類餐飲處所名單上載到專題網頁，當中全港只有4間食肆酒吧登記運作D類模式，當中以酒吧夜店為主，亦有四季酒店宴會廳。

按食環署名單，4間D類餐飲分別為四季酒店多個會議廳及宴會廳、中環酒吧食肆Boomerang & Gram、中環酒吧The China Bar及旺角福酒吧。

▼食物環境衞生署公告C類餐飲處所名單▼

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至於C類餐飲處所則有過百間，遍布全港各區，大部分均為中菜酒樓，亦有部分西餐、甜品店等。C類餐飲處所每枱可最多6人，堂食開放至午夜，要求所有員工已接種第一劑疫苗，或以每7日一檢代替。

食環署發言人指，食環署整理C類或D類餐飲處所後，會按地區把處所名稱及地址上載至「疫苗氣泡」專題網頁會不時更新，讓公眾搜尋。

所有餐飲業務處所要𠝥指明期間開始時選定以其中一種運作模式運作，選定後不可在指明期間改變運作模式。

▼港府「谷針」新招：已打疫苗好處 vs 未打疫苗限制▼