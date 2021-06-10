團體引海外例子　促以規管代替禁止加熱煙　憂打擊報販旅遊業生計

撰文： Jacky Chu 最後更新日期： 2021-06-10 15:29

政府擬禁止加熱煙及電子煙，新成立的「規管加熱煙大聯盟」表示，約有4份之1傳統香煙煙民轉用加熱煙，報販的收入按比例下跌；又稱政府一旦禁止加熱煙，等同逼煙民走回頭路吸食傳統香煙。

大聯盟即將約見立法會議員表達意見，但沒有回應議員人數及身份。（張浩維攝）

大聯盟成員、香港報販協會主席林長富表示，現時紙媒踏入寒冬時刻，「賣電芯、原子筆幫唔到我哋食個早餐」，傳統香煙佔生意額超過六成，不過加熱煙興起後，當中四分一人轉吸加熱煙，報販生意額亦有相同跌幅，實際金額難以一概而論。

他否認「鼓勵人食煙養我哋」，反稱傳統香煙及加熱煙都是煙草產品，當局只禁止加熱煙而容許香煙銷售是政策矛盾，將加熱煙納入傳統香煙規管之列反能把關，業界不會向未成年人士、穿校服學生賣煙。

全港報販大聯盟主席廖社青補充，政府做法會呃殺報販營運環境，大聯盟會約見立法會議員表達意見。加熱煙用家盧啟律四年前轉用加熱煙，一直都無重吸傳統香煙，批評當局禁加熱煙會逼煙民重投傳統香煙懷抱。

香港旅行社東主協會理事陳世棠兩年前轉用加熱煙，以他所知，全球有60多個地方都以規管形式而非禁止加熱煙銷售，當加熱煙已經成為個人生活必要部份，「我都考慮旅遊時候比唔比我拎加熱煙入境」，一旦禁止加熱煙可能影響旅客來港意欲。

城市大學研究生院教授朱國能表示，公共政策須符合公平、公正、客觀、理性邏輯，反問當局禁加熱煙而不禁酒的理據，「酒都可以行兇，幾多少女因為酒而失身？」他又提到汽車都會危害社會，會導致塞車甚至車禍，對行人都好大傷害。朱國能表示，煙屬於個人的生活情趣、心靈寄托，「有老人家嘅太太過世，仔女又唔孝順，煙係佢朋友，唔比食佢話活多一兩個月就會走。」