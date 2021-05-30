湯修齊批「放生」加熱煙僅煙草商成贏家　有學生網購當禮物送贈

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-05-30 11:35

明日（31日）是世界無煙日，吸煙與健康委員會主席湯修齊今日（30日）表示，部分立法會議員對電子煙、加熱煙持放生態度，稱要給煙民一個選擇，但他認為，這些都是有害物質，倘對立法禁售持「放生」態度，最終所有人都是輸家，只有煙草商成唯一贏家。 他分享指，加熱煙在中學生之間成潮流，甚至網購後送給同學作禮物，加上外觀如USB手指，氣味不如傳統香煙容易察覺，令身邊人亦難以發現，受影響也不自知。

港大醫學院公共衛生學院講座教授林大慶表示，反對禁止進口、製造或銷售電子煙等另類煙草產品的議員，代表煙草商利益，犧牲大眾健康。（資料圖片）

《2019年吸煙（公眾衞生）（修訂）條例草案》，禁止進口、製造或銷售電子煙等另類煙草產品，該立法建議引起不少社會討論，有立法會議員表示反對。港大醫學院公共衛生學院講座教授林大慶在商台節目《政好星期天》表示，反對議員代表少數人、煙草商的利益，犧牲大眾健康。

他解釋，現在已有充分證據顯示，吸煙人士肺部長期受傷害，感染新冠肺炎機會較大，得重症、要入院的機會也增加，隨之提升死亡機會，反駁疫情大流行前流傳「吸煙人士反而受到保護」的謠言。他又指，部分加熱煙加入香料，加熱後會釋放什麼化學物質、對肺部長遠健康亦無人知曉，強調目前發現的危害只是冰山一角。

湯修齊在同一節目表示，部分議員對加熱煙持「放生」態度，稱要給煙民一個選擇，但他認為對加熱煙持「放生」態度，對年輕人是十分危險，最終所有人都是輸家，只有煙草商成唯一贏家。

吸煙與健康委員會主席湯修齊表示，部分立法會議員對電子煙、加熱煙持放生態度，稱要給煙民一個選擇，但他認為倘對立法禁售持「放生」態度，最終所有人都是輸家，只有煙草商成唯一贏家。（李澤彤攝）

學生把加熱煙當禮物送贈

湯修齊表示，不少中學生容易受引誘，嘗試吸食電子煙、加熱煙，尤其是在與西方文化較接近的國際學校，情況更嚴重，甚至有學生上網購買後，當禮物送給同學。他亦收到家長反映，傳統香煙較容易察覺氣味，但電子煙、加熱煙氣味較少，亦有煙草商加入水果味、香味，加上外觀類似USB手指，家長變相極之難發覺，故同樣需要加強家長教育。

在疫情下在家工作時間增加，湯修齊指煙民多了在家吸食加熱煙，由於臭味較傳統煙草少，同住家人警覺性減低，但對健康的危害並沒有因而減低；即使家中沒有煙民，但有機會鄰居在窗旁吸煙，飄來二手煙影響他人，建議當局可考慮仿效外國，在公營房屋全面禁煙。

煙民家人可成同行者陪伴戒煙

湯修齊表示，過去有謠言指「電子煙有助美容」，女性吸煙率比率近年有上升的趨勢，情況令人擔心，故加強在社交媒體、「煲劇」網站宣傳。他建議，增加法定非吸煙區，包括巴士站、老人院、學校、社會福利機構等門外至少10米範圍，避免無辜吸食二手煙。

煙民的家人亦可成同行者，陪伴戒煙。湯舉例說，認識一名煙民為了健康，而決心戒煙，家人亦願意陪伴戒了自己喜歡的奶茶、煲劇及減少打機，終令該名煙民在一個月內成功戒煙，認為自己決心及家人的支持鼓勵十分重要。