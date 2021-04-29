疫情長戴口罩　煙民轉吸電子煙、加熱煙　學者：應全面禁新型煙草

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-04-29 17:36

近年流行電子煙，香港大學青少年戒煙熱線今日﹙29日﹚發表有關戒煙的研究結果，發現香港25歲或以下的青少年吸煙者，使用新型煙草產品，包括電子煙及加熱煙草產品等的比例創新高，在2019/20年度高達85.9％。有學者要求，政府應全面禁止新型煙草。

曾使用電子煙或加熱煙年青煙民比例 3年增28.5個百分點

調查顯示，在283名青少年吸煙者中，有243人曾使用電子煙或加熱煙等新型煙草產品，比率高達85.9%。過去戒煙熱線亦曾作同類調查，數據顯示，曾使用新型煙草產品的青少年吸煙者連續三年攀升，2017/18年度為57.4%，之後按年升至72.9%，再升至去年度的85.9%，即三年升28.5個百分點。

另一項調查訪問了485名青少年電子煙煙民，李浩祥表示，首次吸食該類煙的首3項原因，分別為好奇﹙51.3%﹚、受朋友影響﹙37.3%﹚、想戒煙及減煙﹙21.6%﹚。對於吸食電子煙的年輕煙民增加，李認為主要源於電子煙外型較吸引，價錢相宜，而且煙草商專門針對年輕人作宣傳。

李浩祥表示，電子煙等產品在外型、價錢、宣傳上都較吸引青年，成為更多年輕人吸食的主因。（歐嘉樂攝）

除上述主因，李浩祥認為新冠肺炎亦是吸食電子煙人數上升的原因。他解釋，過往年輕煙民外出與朋輩一同抽食傳統煙，但疫情下減少外出聚會，並轉向吸食較易使用的電子煙，曾見過有人毋須脫下口罩，直接在口罩旁的空隙放電子煙進口裏。他續稱，吸食電子煙較難被發現，而且年輕人毋須回校，學校亦更難知悉。

雖然部分煙民以為吸食電子煙有助戒煙及減煙，不過戒煙熱線調查發現，其實變相鼓勵煙民使用更多新型煙草產品。調查顯示，在283名受訪者中，145人同時使用傳統煙及電子煙等產品，佔51.2%，三年內上升近25個百分點。

「香港大學青少年戒煙熱線」最新發表的戒煙研究結果顯示，香港25歲或以下的青少年，使用新型煙草產品的比例創新高，於2019-2020年度高達85.9%。（歐嘉樂攝）

黎慧賢︰電子煙等無助戒煙

港大醫學院公共衛衞生學院社會醫學講座教授林大慶表示，根據多個國際研究，每兩個煙民，便有一人因為煙草而提早死亡，壽命縮短10年。他續稱，由於煙草有不少壞處，經長時間吸食才發現，故過往一直低估傳統煙草的壞處；同樣地，他認為日後亦會發現更多電子煙壞處，認為需盡快全面立法禁止，否則「雪上加霜，死得人多」。

香港吸煙與健康委員會總幹事黎慧賢表示，電子煙等無助戒煙，而且釋出的甲醛、乙醛濃度比傳統煙更多，不是傳統煙的替代品。她又稱，現時香港法例禁止煙草廣告，但根據外國經驗，煙草商會推出應用程式，藉此提醒用家吸食電子煙，成為另類廣告，但現有條例未必可規管，促政府全面禁止新型煙草。

Leo曾經是煙民，中一起開始吸煙。當時他到桌球室遊玩，因不少人都抽煙，經好奇心下亦開始抽第一口煙，「咁臭咁我都食埋啦」。之後他又曾吸食電子煙，當時朋友向他稱，電子煙影響較細，而且有部分特別味道，如綠豆沙味等。到中六時，他稱，感到口腔有不適，又時有異味，終下定決心戒煙。

加熱煙關注組召集人盧啟律表示，不少傳統煙民希望轉用或已轉用相關產品代替傳統煙，強調無論吸傳統煙或加熱煙，都是個人選擇，政府只要將加熱煙納入現有的煙草產品規管，便可處理爭議，防止年輕人接觸；同時令煙民有正規途徑購買，抑制黑市買賣，政府亦可徵稅。