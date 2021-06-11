渠務署為逾百個污水泵房換「新衣」　壁畫以動物為題喚醒保育意識

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-11 00:00

全港有超過300間處理污水的廠房，部份毗鄰民居，渠務署自2005年起陸續開始美化工程，除加上綠化設施，亦替廠房添上「新衣」，邀請本地、外地的畫家在外牆塗上壁畫。渠務署指，構思壁畫時希望與社區增強聯繫，亦盼從中喚起市民的保育意識。

深水埗一期及二期污水隔篩廠，以鳥類作主題畫上壁畫。（張嘉敏攝）

全港現有360間渠務署的污水泵房或處理廠房，渠務署自2005年起進行美化工程，為其中的110間進行美化及綠化工程，大部分已經完成；而餘下的250間則因不接近民居，暫未打算進行相關工程。

部份廠房的外牆塗上壁畫，以本港動物為主題，渠務署更邀請本地及外地的畫家操刀，為原本顏色單調的外牆換上新衣。於欽州街西的深水埗一期及二期污水隔篩廠，位置毗鄰南昌邨及南昌公園，外牆上畫上多種常見於本港的鳥類。

壁畫由西班牙畫家操刀

渠務署園境師曾慶善指，壁畫邀請西班牙畫家操刀，構思時考慮到附近的南昌公園，而當中「紅耳鵯」更於當區樹木有棲息地，希望能夠融入社區之餘，亦能推廣保育工作。除深水埗外，多個位於市區的污水泵房亦已換上新面貌，同時亦有考慮位置特點，如毗鄰海濱的中環污水泵房，則以青蛙等兩棲類動物作主題。

渠務署園境師曾慶善（左）及渠務署高級園境師徐志強。（張嘉敏攝）

渠務署高級園境師徐志強指，除壁畫創作外，亦有在部分污水泵房外加設休憩設施，如於長沙灣的水船街污水泵房則有加裝木椅等。而於沙田廠房、屯門兆康污水泵房，渠務署亦因應附近的民居而於天台進行綠化工程。

他指，渠務署會於新發展區內的新建廠房進行綠化及美化工程，料費用只佔整體工程費不多於5%；他以中環及深水埗的美化工程為例，2個項目約需要數十萬元，不過需要視乎項目的大小而定。渠務署日後亦會進行河道活化工程。