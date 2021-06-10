李宇軒與律師助理涉違國安法　下月作轉介高院程序　李離庭舉姆指

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-06-10 16:50

同樣被指違反《港區國安法》的香港故事成員李宇軒，及律師助理陳梓華，今(10日)一同被押送到西九龍法院進行交付程序，國安法指定法官蘇惠德按控方申請把案押後至7月7日再提訊，以處理及進行將兩人案件轉介高院的程序。兩名被告散庭後向公眾席揮手，陳梓華輕拍胸前，李宇軒舉起姆指，兩人需繼續還柙。

同被控串謀勾結國勢力

被告陳梓華（29歲）及李宇軒（30歲）同被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，指他們涉於2020年7月1日至2021年2月15日在港與黎智英、Mark Herman Simon、劉祖迪及其他人一同串謀，請求外國或境外機構、組織、人員實施對香港或中國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

李並涉無牌管有彈藥

兩人亦被控串謀協助罪犯罪，指他們於2020年7月某日至8月23日，知悉李宇軒干犯勾結外國或境外勢力危害國家安全罪後，與黎智英及其他人串謀協助該李宇軒離港到台灣，而意圖妨礙拘捕或檢控李。

李另被控無牌管有彈藥罪，指他於2020年8月10日沙田希爾頓中心一個單位無牌管有使用過的彈藥，分別為232枚催淚彈、7枚海綿彈及38枚橡膠子彈。

代表陳的事務律師為青年民建聯副主席

控方今天的代表為高級助理刑事檢控專員周天行，陳梓華則由大律師蕭國辰代表，其事務律師為劉毅，劉亦是青年民建聯副主席；而李宇軒則由前副刑事檢控專員的沈仲平大律師代表。

案年編號：WKCC624/2021、WKCC1107/2021