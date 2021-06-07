涉曾助李宇軒離境　律師助理押後轉介高院　提訊日與李案相同

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-06-07 16:28

律師助理陳梓華涉協助12港人之一的李宇軒離境，被控串謀勾結外國勢力危害國家，以及串謀協助罪犯兩項控罪，案件今（7日）在西九龍裁判法院再提訊，控辯雙方申請押後案件至6月10日，即本周四下午進行提訊日，以轉高院原訟庭審理，獲國安法指定法官蘇惠德批准。而李宇軒涉違國安法的案件，件早前亦排期於同日進行提訊日。

被告離庭前向公眾揮手

被告陳梓華（29歲）今身穿灰色西裝的出庭，他沒有保釋申請，須繼續還柙。他步入囚室前向公眾席揮手及做一半心型手勢。而李宇軒被控勾結外國勢力、串謀協助罪犯，以及無牌管有彈藥一案，亦將在同日作提訊日，未知會否合併審理。據了解，審理兩案時間一樣，本案進行提訊日的時間由控方提出。

涉勾結黎智英等人求制裁中港

陳被控串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪。控罪指，他在2020年7月1日至2021年2月15日期間，與黎智英、Mark Herman Simon、李宇軒及劉祖廸及其他人一同串謀，請求外國或境外組織，對香港或中國進行制裁、封鎖或採取其他敵對行動。

亦涉協助李宇軒去台灣

他另被控串謀協助罪犯罪。控罪指，他在2020年7月某日至8月23日，知悉李宇軒干犯勾結外國或境外勢力危害國家安全罪後，與李宇軒、黎智英及其他人串謀協助李宇軒離開香港到台灣，而意圖妨礙拘捕或檢控李。

涉多個可疑交易紀錄

控方早前稱，調查發現78個銀行可疑交易紀錄，當中涉及黎智英、李宇軒和「攬炒巴」劉祖廸等人。有報道指，被告涉與黎等人，透過「重光團隊」（Stand With Hong Kong（SWHK））要求外國進行制裁，團隊曾遊說外國政府取消與本港的引渡協議。另有指團隊擁有名為「Project Hong Kong Trust」的信託，用以處理眾籌款項，涉款逾1,400萬元。

案件編號：WKCC624/2021