東瀛遊進軍零售界料長遠發展　試業期營業額升四成　聘回導遊員工

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-06-10 19:11

新冠肺炎仍然在全球肆虐，旅遊業繼續停頓，外遊遙遙無期。東瀛遊在疫情下為讓員工有收入開設網店販賣日、台、馬來西亞的商品，成為公司疫情下主要收入來源。東瀛遊執行董事袁灝頤指，零售店本只打算為過渡性質，但見反應不錯，今日（10日）把荃灣的旅行社店面改為實體店，零售業務將會成為長期發展，即使旅遊業復甦仍會繼續，亦會聘早前被遣散的導遊等員工，暫時聘回約20人。

東瀛遊EGL Market實體店今日開幕。（鍾妍攝）

袁灝頤指，疫情令旅遊業長期癱瘓，影響員工家計，為讓員工有收入，去年起開設零售業務，使用旅行社的網絡，導遊同事變買手，搜羅各地特色產品，指一年營業額過千萬，故斥資7位數金額，把荃灣的旅行社舖位，改為實體店，指試業的一個月間，營業額升4成。

袁說，零售業務的生意額仍然與旅遊業務「冇得比」，但現時已成為集團主要收入，而未來即使旅遊業復甦仍會繼續發展零售業務，預計未來會在不同地區繼續開設多間實體店，但指現時大部分旅行社舖位都在寫字樓，人流不理想，或不會轉為實體店。

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袁灝頤指，實體店已聘回約20名早前遣散員工。（鍾妍攝）

袁說，零售店初衷是為了同事「有工開」，故至今都沒有聘請零售專才，全為重聘過去遣散的導遊及其他員工，負責舖面、物流運輸的工作。

多間公司推出疫苗抽獎活動「谷針」，東瀛遊執行董事禤國全亦表示，集團會送出旅遊相關獎品作抽獎，但詳情稍後再公布。

同場亦邀請到日本國家旅遊局香港辦事處所長藥丸裕，就港日旅遊會否有「旅遊氣泡」，日本奧運如何在港宣傳等，他表示仍待日本政府與香港政府溝通，現時工作會集中在與日本食肆及零售店等合作，保持港人遊日動力。