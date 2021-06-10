去年珠三角臭氧濃度偏高　較06年高近三成　區內光化學污染待改善

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粵港澳今日（10日）發布粵港澳珠江三角洲區域空氣監測網絡去年空氣質素報告，發現污染物濃度均較2019年減少。然而，臭氧情況仍不理想，去年濃度年均值微跌至每立法米56微克，但較2006年高27%，成監測網絡有記錄以來次高，反映區內的光化學污染尚待改善。

珠三角去年臭氧情況仍不理想，年均值微跌至每立法米56微克，但較2006年高27%。（資料圖片／林若勤攝）

監測網絡於2005年11月啓動，與2006年相比，去年錄得的二氧化硫、可吸入顆粒物和二氧化氮的濃度年均值分別下降86%、49%和43%。雖然一氧化碳和細顆粒物兩個監測因子在2014年9月才加入網絡體系，但兩者於去年的年均值相比2015年也分別下降16%和31%。整體而言，去年二氧化硫、二氧化氮、可吸入顆粒物、細顆粒物及一氧化碳濃度年均值，均是有記錄以來最低。

2020年臭氧濃度歷來第二高

在臭氧方面，2019年臭氧濃度年均值達每立法米60微克，是有記錄以來最高，去年微跌至56微克，但是有記錄以來次高，較2006年高27%，反映區內的光化學污染尚待改善。

粵港澳三地政府將開展為期三年（2021至2024年）的《大灣區光化學臭氧污染及區域和跨區域傳輸特徵研究》，加強了解大灣區內臭氧前驅物的來源、臭氧的成因，以及區域和跨區域傳輸的特性。

2006至2020年珠江三角洲區域空氣監測網絡的污染物濃度年均值。（環保署圖片）

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