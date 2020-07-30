珠三角光化學污染嚴重　臭氧濃度惡化　較06年高近四成

粵港澳珠江三角洲區域空氣監測網絡今日（30日）發布2019年監測報告，與前年相比，去年只有二氧化硫的濃度年均值錄得下降約22%，而二氧化氮、臭氧、一氧化碳則分別上升約3%、13%及15%。 在六種主要空氣污染物中，去年臭氧濃度年均值較2006年高36%，情況較前年進一步惡化，也是監測網絡有記錄以來最高，反映區內的光化學污染尚待改善。

去年珠三角臭氧濃度年均值較2006年高36%，情況較前年進一步惡化。（資料圖片）

監測網絡由位於廣東省、香港和澳門共23個空氣監測站組成，並2005年11月啟動。根據最新監察報告，對比前年與去年污染物濃度年均值變化，當中只有二氧化硫濃度年均值下降22%，而二氧化氮和一氧化碳濃度年均值則分別上升約3%及15%。至於可吸入顆粒物和細顆粒物則維持不變。

但與2006年相比，去年錄得的二氧化硫、可吸入顆粒物和二氧化氮的濃度年均值分別下降84%、37%和29%。雖然一氧化碳和細顆粒物兩個監測因子在2014年9月才加入網絡體系，但去年一氧化碳和細顆粒物的年均值相比2015年也分別下降4%和14%。

臭氧濃度創新高

但是，臭氧情況仍不理想，去年的臭氧濃度年均值達每立法米60微克，較2006年高36%，與前年相比亦高13%，該濃度亦是有記錄以來最高，反映區內的光化學污染尚待改善。粵港澳三地政府將開展為期三年（2021至23年）的《大灣區光化學臭氧污染及區域和跨區域傳輸特徵研究》，加強了解大灣區內臭氧前驅物的來源、臭氧的成因，以及區域和跨區域傳輸的特性。