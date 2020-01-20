臭氧水平創紀錄以來新高　環團批空氣指數存漏洞　質素差都不爆錶

環團「健康空氣行動」今日（20日）回顧本港去年空氣質素，發現去年本港臭氧水平大幅上升，年均臭氧水平達每立方米54微克，創1998年有紀錄以來新高，當中將軍澳臭氧水平是全港最高。 此外，環團批評空氣質素健康指數(AQHI) 的計算方法，未必能有效反映PM 極高而臭氧相對較低的嚴重空氣污染狀況，令市民未能及時預防或減少外出。

健康空氣行動發現，本港西部的空氣污染繼續較東部嚴重，去年路邊監測站的平均二氧化氮水平為每立方米79微克，年均PM2.5水平為每立方米25微克，為世衞標準的1.95倍及2.5倍，當中屯門的PM2.5及PM10水平是全港最高，反映鄰近發電廠、區域性污染及交通排放的共同影響。

此外，與2018年相比，去年全港臭氧水平大幅上升，當中路邊監測站錄得的臭氧水平更上升25%，屬一大警號，而年均臭氧水平達每立方米54微克，是自1998年有紀錄以來新高。臭氧升幅在香港西部地區較顯著，或反映區域污染增加。

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高級社區關係經理龍子維解釋，臭氧數據由二氧化氮及揮發性有機化合物產生的次生污染物，但上述數據臭氧水平增幅非一、兩年天氣問題影響，也反映政府對臭氧水平束手無策，必須制定政策控制區內二氧化氮及揮發性有機化合物的水平，抑制臭氧生成。

環團批「香港清新空氣藍圖」未達標

政府2013 年發表「香港清新空氣藍圖」，健康空氣行動從空氣污染物水平、心血管及呼吸道疾病的緊急入院率，以及空氣質素健康指數(AQHI)實施後是否有效增進市民健康三方面分析成效。團體引述港大研究，指AQHI 指數不能減低長者心血管疾病的緊急入院率，以及長者及兒童呼吸道疾病的緊急入院率。

不少市民靠AQHI判斷空氣污染是否「爆錶」，但天色濛濛時有關指數未必高企。健康空氣行動以去年12月22日的中西區為例，當 PM2.5及PM10 水平由下午十二時至下午一時急升超過一倍時，AQHI 只由3升至4 (則由「低」變「中」)；但當臭氧由下午二時到三時上升不足一倍時(同時 PM2.5 及 PM10 大致不變)，AQHI 則由 5 急升至 7(由「中」變「高」)。

指數未完全反映PM2.5濃度

龍子維解釋，判斷指數高低，有超過五成是由臭氧濃度水平決定，而對健康有最大影響的 PM2.5，則只佔 17%。他補充，引入AQHI指數是希望提醒市民當前空氣污染水平如何影響健康，減少曝露於污染空氣下誘發疾病，但數據反映目前計算方式下，未必有效反映PM 極高而臭氧相對較低的嚴重空氣污染狀況，建議增加PM計算比重。

環保署正檢討空氣質素指標，但建議臭氧指標維持原狀。本港對「臭氧」的標準為8小時平均值不多於每立方米160微克，而世衞標準則為不多於100微克。行政總裁馮建瑋表示，政府抱著「做唔到，改嚟都冇用」心態不作修訂，亦擔心2025年空氣質素無法達標，但浪費政策改變機會；認為若及早跟從世衞標準，反有助加大減排的力度。

健康空氣行動建議，須制訂大刀闊斧的政策控制路邊空氣污染，例如推動香港公共交通電動化、大幅增加路邊監測站；儘快制訂新的「香港清新空氣藍圖」，設立清晰路線圖，顯示空氣污染減排如何改善市民健康；以及各政策局訂立共同指標，加強部門協作，例如運房局負責制訂車輛的總行車里數指標。