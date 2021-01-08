環保署公布去年空氣質素　疫下臭氧濃度成22年次高　二氧化氮超標

2020年全球受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，經濟活動大減，然而本港去年空氣污染物臭氧（O3）及二氧化氮（NO2）含量仍高企。去年一般監測站的臭氧濃度與2018年紀錄並列近22年來第二高濃度的一年；路邊監測站錄得的濃度更與去年一樣，創自1999年新高。 另外，二氧化氮雖較早年大幅下降，但仍處於較高水平。去年年均濃度為每立方米70微克，超出空氣質素指標限值立方米40微克近一倍。 環保署解釋，商業車輛，包括貨車、巴士、小巴等路邊氮氧化物（NOx）的主要排放源頭，其排放NOx佔全港所有車輛排放量的90%以上。因此，商業車輛會繼續是改善路邊空氣質素的重點對象。當局又強調，臭氧是複雜的空氣污染問題，亦是區域性問題，並稱會加強管制揮發性有機化合物，強化區域合作及科學研究以處理臭氧問題。

環境保護署今日（8日）公布2020年香港空氣質素的概況，惟當局一反多年習慣，連續第二年以新聞稿方式代替召開記者會交代數據。

環保署指，空氣中的臭氧仍然呈長期上升趨勢，一般監測站錄得的濃度為每立方米52微克，雖比2019年紀錄低，惟平2018年紀錄，同樣為自1999年來濃度第二高的紀錄。而去年所有一般監測站全部均曾超出濃度限值，當中有5個監測站更超出容許限值次數（9次），塔門錄17次超標為次數最多的監測站。

二氧化氮超出上限近倍

路邊監測站錄得的臭氧濃度則為每立方米32微克，與2019年一樣為22年來最高。環保署解釋，臭氧並非從污染源直接排出，而是由空氣中的氮氧化物（NOx）及揮發性有機化合物在陽光下經光化學反應形成。近年本港臭氧濃度上升，除了因區域背景臭氧水平偏高外，本地車輛減少NOx的排放，少了一氧化氮與臭氧作化學反應，減少臭氧的消耗，亦會間接導致路邊及市區的平均臭氧水平上升。

另外，路邊二氧化氮（NO2）仍處於較高水平，2020年的年均濃度為每立方米70微克，超出空氣質素指標限值，為每立方米40微克。當中全年有6個監測站超標，包括3個路邊監測站全部超標，以旺角錄得的每立方米74微克最高。

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PM2.5水平持續下降 空氣有改善

而其他空氣污染物中，一般空氣中的可吸入懸浮粒子（PM10）、微細懸浮粒子（PM2.5）及二氧化硫（SO2）從最高濃度水平下降了43%至80%。在煙霧方面，本港空氣低能見度的時數亦從最高位大幅改善了78%。此外，粵港澳珠江三角洲區域空氣監測網絡錄得區內的PM2.5水平持續下降，反映區域空氣質素近年有改善；香港科技大學從衞星數據的分析亦顯示珠江三角洲地區的PM2.5水平大幅改善。

環保署指，近年推出一系列減排措施，包括於去年完成淘汰約80,000部歐盟四期以前柴油商業車、收緊車輛廢氣排放標準、逐步收緊發電廠排放上限等。而政府會於今年第一季發表本港首份電動車普及化路線圖，繼續為改善本港的空氣質素作出長遠規劃。

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