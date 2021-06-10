新冠疫苗｜團體預約打針每時段最多30人　針後兩周不可打其他疫苗

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-06-10 22:53

政府今日（10日）公布為12歲至15歲青少年接種復必泰疫苗的安排，他們可選擇3種接種方式，包括自行到社區疫苗接種中心、學校以團體預約形式到接種中心，以及安排到校外展。 政府晚上再交代詳細指引，若學校以預約方式到接種中心，每個團體預約時段的參加人數應為20至30人；若選擇學校外展服務，每個疫苗接種日則最少要有300人報名。而無論選擇前者或後者，在打針日期起計兩周內，校方均不應安排其他疫苗接種活動。

政府公布，6月11日起接受12歲至15歲預約接種復必泰疫苗，另將在6月21日提供校巴接送打針、6月28日起開始到校接種。（資料圖片）

以團體預約到接種中心 每時段應20至30人

若學校以團體預約形式到接種中心，根據指引，接種中心會為學校預留時段，名額為每時段20至30人，同時可預留多個時段。

學校可預約政府的校巴承辦商，預約前往接種中心及學校，每輛校巴須至少有兩位教師陪同學生。

到校外展服務 人數至少要300人

至於到校外展服務，政府可安排到校接種，但每個接種日最少要有300人報名，並於8月底前安排打首針。而特殊學校可合理放寬人數，安排會另行通知。

打針後兩周 不應安排其他疫苗接種活動

值得留意是，選擇上述兩種方式的人士，無論接種第一劑或第二劑疫苗，在打針日期起計兩星期內，校方不應安排其他疫苗接種活動。而校方亦要提醒學生，在接種當天要進食早餐或午餐。

而在打針當日，學生不得在接種中心內拍照、錄影或進行直播，並要一直佩戴口罩。學生接種疫苗後，應在休息區休息最少15分鐘，或按現場的醫護人員指示行事。

在疫苗接種日期最少5個工作天，學校應收取及簽妥第一劑和第二劑疫苗接種同意書。

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